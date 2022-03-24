ЧМ-2022 по хоккею: полное расписание всех матчей турнира

Канада будет защищать трофей / Фото: Коллаж: Сегодня
85-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Турнир примут два города – Хельсинки и Тампере.
Участники. На мировом первенстве сыграют 16 сборных, которые поделили на две группы.
28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Беларуси и лишила права эти сборные на участие в чемпионате мира.
Их места заняли Австрия и Франция.
Регламент. Из каждой группы по четыре команды выходят в плей-офф. Последние в группе вылетают в низший дивизион.
Расписание чемпионата мира
ГРУППА А
13 мая
- Франция – Словакия
- Германия – Канада
14 мая
- Дания – Казахстан
- Швейцария – Италия
- Словакия – Германия
15 мая
- Италия – Канада
- Франция – Казахстан
- Дания – Швейцария
16 мая
- Словакия – Канада
- Франция – Германия
17 мая
- Италия – Дания
- Швейцария – Казахстан
18 мая
- Франция – Италия
- Швейцария – Словакия
19 мая
- Германия – Дания
- Канада – Казахстан
20 мая
- Германия – Италия
- Казахстан – Словакия
21 мая
- Дания – Франция
- Канада – Швейцария
- Италия – Словакия
22 мая
- Казахстан – Германия
- Швейцария – Франция
23 мая
- Казахстан – Италия
- Канада – Дания
24 мая
- Германия – Швейцария
- Словакия – Дания
- Канада – Франция
ГРУППА В
13 мая
- США – Латвия
- Финляндия – Норвегия
14 мая
- Швеция – Австрия
- Чехия – Великобритания
- Латвия – Финляндия
15 мая
- Норвегия – Великобритания
- Австрия – США
- Чехия – Швеция
16 мая
- Латвия – Норвегия
- Финляндия – США
17 мая
- Чехия – Австрия
- Швеция – Великобритания
18 мая
- Норвегия – Австрия
- Финляндия – Швеция
19 мая
- Великобритания – США
- Чехия – Латвия
20 мая
- Великобритания – Финляндия
- Латвия – Австрия
21 мая
- США – Швеция
- Австрия – Финляндия
- Норвегия – Чехия
22 мая
- Великобритания – Латвия
- Швеция – Норвегия
23 мая
- США – Чехия
- Австрия – Великобритания
24 мая
- Швеция – Латвия
- США – Норвегия
- Финляндия – Чехия
Четвертьфиналы – 26 мая.
Полуфиналы – 28 мая.
Матч за "бронзу" – 29 мая.
Финал – 29 мая.
Рекорд
Самой титулованной сборной мира является Канада – 27 золотых медалей! Кленовые листья являются и действующими чемпионами. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.