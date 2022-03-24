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Манчестер Сити --
Атлетико --
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ЧМ-2022 по хоккею: полное расписание всех матчей турнира

Любомир Луканюк
24 марта, 13:50
Все о главном хоккейном чемпионате года – расписание, результаты, турнирные таблицы, наш супертест и опрос

Канада будет защищать трофей / Фото: Коллаж: Сегодня

85-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Турнир примут два города – Хельсинки и Тампере.

Участники. На мировом первенстве сыграют 16 сборных, которые поделили на две группы.

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28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Беларуси и лишила права эти сборные на участие в чемпионате мира.

Их места заняли Австрия и Франция.

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Регламент. Из каждой группы по четыре команды выходят в плей-офф. Последние в группе вылетают в низший дивизион.

Расписание чемпионата мира

ГРУППА А

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13 мая

  • Франция – Словакия
  • Германия – Канада

14 мая

  • Дания – Казахстан
  • Швейцария – Италия
  • Словакия – Германия

15 мая

  • Италия – Канада
  • Франция – Казахстан
  • Дания – Швейцария

16 мая

  • Словакия – Канада
  • Франция – Германия

17 мая

  • Италия – Дания
  • Швейцария – Казахстан

18 мая

  • Франция – Италия
  • Швейцария – Словакия

19 мая

  • Германия – Дания
  • Канада – Казахстан

20 мая

  • Германия – Италия
  • Казахстан – Словакия

21 мая

  • Дания – Франция
  • Канада – Швейцария
  • Италия – Словакия

22 мая

  • Казахстан – Германия
  • Швейцария – Франция

23 мая

  • Казахстан – Италия
  • Канада – Дания

24 мая

  • Германия – Швейцария
  • Словакия – Дания
  • Канада – Франция

ГРУППА В

13 мая

  • США – Латвия
  • Финляндия – Норвегия

14 мая

  • Швеция – Австрия
  • Чехия – Великобритания
  • Латвия – Финляндия

15 мая

  • Норвегия – Великобритания
  • Австрия – США
  • Чехия – Швеция

16 мая

  • Латвия – Норвегия
  • Финляндия – США

17 мая

  • Чехия – Австрия
  • Швеция – Великобритания

18 мая

  • Норвегия – Австрия
  • Финляндия – Швеция

19 мая

  • Великобритания – США
  • Чехия – Латвия

20 мая

  • Великобритания – Финляндия
  • Латвия – Австрия

21 мая

  • США – Швеция
  • Австрия – Финляндия
  • Норвегия – Чехия

22 мая

  • Великобритания – Латвия
  • Швеция – Норвегия

23 мая

  • США – Чехия
  • Австрия – Великобритания

24 мая

  • Швеция – Латвия
  • США – Норвегия
  • Финляндия – Чехия

Четвертьфиналы – 26 мая.

Полуфиналы – 28 мая.

Матч за "бронзу" – 29 мая.

Финал – 29 мая.

Рекорд

Самой титулованной сборной мира является Канада – 27 золотых медалей! Кленовые листья являются и действующими чемпионами. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.

За какие сборные будете болеть на ЧМ-2022 по хоккею?