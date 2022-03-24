ЧМ-2022 по хоккею: полное расписание всех матчей турнира

Канада будет защищать трофей / Фото: Коллаж: Сегодня

85-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Турнир примут два города – Хельсинки и Тампере.

Участники. На мировом первенстве сыграют 16 сборных, которые поделили на две группы.

Реклама

28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Беларуси и лишила права эти сборные на участие в чемпионате мира.

Их места заняли Австрия и Франция.

Реклама

Регламент. Из каждой группы по четыре команды выходят в плей-офф. Последние в группе вылетают в низший дивизион.

Расписание чемпионата мира

ГРУППА А

Реклама

13 мая

Франция – Словакия

Германия – Канада

14 мая

Дания – Казахстан

Швейцария – Италия

Словакия – Германия

15 мая

Италия – Канада

Франция – Казахстан

Дания – Швейцария

16 мая

Словакия – Канада

Франция – Германия

17 мая

Италия – Дания

Швейцария – Казахстан

18 мая

Франция – Италия

Швейцария – Словакия

19 мая

Германия – Дания

Канада – Казахстан

20 мая

Германия – Италия

Казахстан – Словакия

21 мая

Дания – Франция

Канада – Швейцария

Италия – Словакия

22 мая

Казахстан – Германия

Швейцария – Франция

23 мая

Казахстан – Италия

Канада – Дания

24 мая

Германия – Швейцария

Словакия – Дания

Канада – Франция

ГРУППА В

13 мая

США – Латвия

Финляндия – Норвегия

14 мая

Швеция – Австрия

Чехия – Великобритания

Латвия – Финляндия

15 мая

Норвегия – Великобритания

Австрия – США

Чехия – Швеция

16 мая

Латвия – Норвегия

Финляндия – США

17 мая

Чехия – Австрия

Швеция – Великобритания

18 мая

Норвегия – Австрия

Финляндия – Швеция

19 мая

Великобритания – США

Чехия – Латвия

20 мая

Великобритания – Финляндия

Латвия – Австрия

21 мая

США – Швеция

Австрия – Финляндия

Норвегия – Чехия

22 мая

Великобритания – Латвия

Швеция – Норвегия

23 мая

США – Чехия

Австрия – Великобритания

24 мая

Швеция – Латвия

США – Норвегия

Финляндия – Чехия

Четвертьфиналы – 26 мая.

Полуфиналы – 28 мая.

Матч за "бронзу" – 29 мая.

Финал – 29 мая.

Рекорд

Самой титулованной сборной мира является Канада – 27 золотых медалей! Кленовые листья являются и действующими чемпионами. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.