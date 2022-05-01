3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
1 травня 16:00
Хайдук --
Шахтар --
1 травня 18:30
Вест Хем --
Арсенал --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
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ЧС-2022 – це реально! Український захисник вірить в успіх збірної

Євген Щербаков
1 травня, 11:09
Сергій Кривцов упевнений у перспективах національної команди. Гравці повинні віддатись на полі, як військові на фронті

Кривцов вірить в успіх збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України рівно за місяць зіграє стиковий матч за вихід на Чемпіонат світу 2022 проти збірної Шотландії. Команда, яка стане переможцем дуелі зіграє з Уельсом і визначить останнього учасника ЧС-2022 у Катарі від Європи.

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Про перспективи національної команди розповів центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов:

"Шанси дуже великі, як це було до війни. Динамо велику кількість днів проводить на зборах, Шахтар провів добрі збори. Я думаю, що ці два клуби є базовими нашої збірної і, як я бачу, всі хлопці в хорошій формі.

В першу чергу, ми не повинні впасти обличчям у бруд. Як і наші воїни борються, ми маємо бути на одному з ними рівні, і принести у такий непростий час радість нашим уболівальникам, громадянам країни"

У рамках підготовки до матчу проти Шотландії, збірна України проведе спаринг проти Борусії Менхенгладбах. Німецький клуб стане першим суперником підопічних Олександра Петракова. Поєдинок відбудеться 11 травня.