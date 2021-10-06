Чисто Усика не здолати! Джошуа порадили додати бруду

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Зірки боксу продовжують перемивати кісточки Ентоні Джошуа після його сенсаційної поразки Олександру Усику на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Засмучений результатом того протистояння британець Девід Хей вирішив дати кілька порад Джошуа, як у повторному поєдинку схилити шальки терезів на свою користь.

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"Поразка Джошуа від Усика стала для мене шоком. Три пояси полетіли до України. У реванші Ентоні потрібно бути більш силовим", – заявив Boxing Social Хей.

"Так, це було сміливо з боку Джошуа – він спробував перебоксувати того, кого вважають значно кращим боксером, ніж він сам".

"Але замість цього Джошуа потрібно було робити те, що робив з Усиком Чісора, – зближуватися, задиратися з ним, навалюватися на нього всією своєю масою. Те, що робив Леннокс Льюїс з хлопцями менших розмірів – Девідом Туа і Томмі Моррісоном. Те, що Володимир Кличко робив зі мною. У нього ж перевага у вазі".

Володимир Кличко vs Девід Хей / Фото: Getty Images

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"Але Джошуа відкинув всі свої козирі і вирішив позмагатися з Усиком в майстерності".

"Ентоні надмірно покладався на любительську техніку. Це був більше аматорський бокс. Це нагадувало перегляд фіналу Олімпіади. Вони мірялися навичками. Все було чисто. Ніяких зіткнень головами, ліктів, обіймів, поштовхів, ударів по потилиці. Бій був чистим, немов фінал Олімпіади, але так ти не переможеш такого суперника, як Усик".

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Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.