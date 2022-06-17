Четвертий трофей за 8 років! Визначився новий чемпіон НБА-2022

Голден Стейт Уорріорз святкує чемпіонство / Фото: Getty Images

Вночі у США визначився новий чемпіон НБА за підсумками шостого поєдинку фіналу плей-офф. Переможцем стала команда Голден Стейт Уорріорз із Сан-Франциско.

"Жовто-сині" здобули четверту перемогу в серії, обігравши в гостях Бостон Селтікс із рахунком 103:90. Найкращим гравцем фіналу (MVP) став Стеф Каррі, який набрав 34 очки.

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Американцеві вдалося реалізувати 6 триочкових кидків, а також віддати 7 асистів і зробити 7 підбирань. У складі Бостона стільки ж очок набрав Джейлен Браун.

Для Уорріорз це вже восьмий тріумф у НБА за чотири роки. Раніше команда ставала чемпіоном у 2015, 2017 та 2018 роках. До всіх чотирьох успіхів був причетний Каррі. Також 4 "золота" на рахунку Дреймонда Гріна, Клея Томпсона та Андре Ігудали.

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Загалом на рахунку Голден Стейт сім чемпіонств, при цьому п'ять разів команда програвала у фіналі. Успіх дозволив Уорріорз вийти на третє місце у рейтингу найтитулованіших команд НБА. Лідирують у ньому Лос-Анджелес Лейкерс і Бостон (по 17).