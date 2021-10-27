Чорноморець – Шахтар: онлайн матчу Кубка України

У середу, 27 жовтня, в Одесі відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України. Місцевий Чорноморець приймає донецький "Шахтар".

За регламентом стадія 1/8 фіналу складається з одного матчу. Якщо основний час завершиться внічию, буде призначено додатковий, а потім можлива і серія пенальті.

Гра розпочнеться о 19:30. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію двобою Чорноморець – Шахтар.

Шлях до 1/8 фіналу

До 1/16 фіналу Кубка України Чорноморець пройшов Прикарпаття. Одесити впевнено виграли – 4:1.

"Гірники", як учасники єврокубків, стартують зі стадії 1/8 фіналу.

Історія протистояння

У Кубку України команди провели 7 матчів . У сезонах-1994/95, 2003/04 та 2007/08 суперники виходили друг на одного у півфіналі, де було по 2 зустрічі. Шахтар завжди долав цю стадію – 5 перемог (найпопулярніший рахунок 1:0 фіксувався тричі).

А у сезоні-2012/13 "гірники" обіграли Чорноморець у фіналі Кубка (3:0).

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидний фаворит зустрічі донецький клуб. Котирування на основний час: перемога Шахтаря – 1.21, нічия – 6.50, перемога Чорноморця – 11.50.

Коефіцієнт на прохід у чвертьфінал: Шахтар – 1.08, Чорноморець – 7.10.

Де дивитись

У прямій трансляції матч Чорноморець – Шахтар можна буде подивитися на телеканалі Футбол 2 .

Як справи в УПЛ

У чемпіонат України команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Шахтар – другий, Чорноморець – передостанній.