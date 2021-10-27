Чорноморець – Шахтар: онлайн матчу Кубка України

У середу, 27 жовтня, в Одесі відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України. Місцевий Чорноморець приймає донецький "Шахтар".
За регламентом стадія 1/8 фіналу складається з одного матчу. Якщо основний час завершиться внічию, буде призначено додатковий, а потім можлива і серія пенальті.
Гра розпочнеться о 19:30. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію двобою Чорноморець – Шахтар.
Шлях до 1/8 фіналу
До 1/16 фіналу Кубка України Чорноморець пройшов Прикарпаття. Одесити впевнено виграли – 4:1.
"Гірники", як учасники єврокубків, стартують зі стадії 1/8 фіналу.
Історія протистояння
У Кубку України команди провели 7 матчів . У сезонах-1994/95, 2003/04 та 2007/08 суперники виходили друг на одного у півфіналі, де було по 2 зустрічі. Шахтар завжди долав цю стадію – 5 перемог (найпопулярніший рахунок 1:0 фіксувався тричі).
А у сезоні-2012/13 "гірники" обіграли Чорноморець у фіналі Кубка (3:0).
Хто фаворит
У букмекерських конторах очевидний фаворит зустрічі донецький клуб. Котирування на основний час: перемога Шахтаря – 1.21, нічия – 6.50, перемога Чорноморця – 11.50.
Коефіцієнт на прохід у чвертьфінал: Шахтар – 1.08, Чорноморець – 7.10.
Де дивитись
У прямій трансляції матч Чорноморець – Шахтар можна буде подивитися на телеканалі Футбол 2 .
Як справи в УПЛ
У чемпіонат України команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Шахтар – другий, Чорноморець – передостанній.