27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Чорноморець – Шахтар: онлайн матчу Кубка України

Любомир Луканюк
27 жовтня, 12:13
Сьогодні точно визначиться чвертьфіналіст Кубка України. Дивіться мультимедійний онлайн матч в Одесі на нашому сайті

У середу, 27 жовтня, в Одесі відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України. Місцевий Чорноморець приймає донецький "Шахтар".

За регламентом стадія 1/8 фіналу складається з одного матчу. Якщо основний час завершиться внічию, буде призначено додатковий, а потім можлива і серія пенальті.

Гра розпочнеться о 19:30. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію двобою Чорноморець – Шахтар.

Шлях до 1/8 фіналу

До 1/16 фіналу Кубка України Чорноморець пройшов Прикарпаття. Одесити впевнено виграли – 4:1.

"Гірники", як учасники єврокубків, стартують зі стадії 1/8 фіналу.

Історія протистояння

У Кубку України команди провели 7 матчів . У сезонах-1994/95, 2003/04 та 2007/08 суперники виходили друг на одного у півфіналі, де було по 2 зустрічі. Шахтар завжди долав цю стадію – 5 перемог (найпопулярніший рахунок 1:0 фіксувався тричі).

А у сезоні-2012/13 "гірники" обіграли Чорноморець у фіналі Кубка (3:0).

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидний фаворит зустрічі донецький клуб. Котирування на основний час: перемога Шахтаря – 1.21, нічия – 6.50, перемога Чорноморця – 11.50.

Коефіцієнт на прохід у чвертьфінал: Шахтар – 1.08, Чорноморець – 7.10.

Де дивитись

У прямій трансляції матч Чорноморець – Шахтар можна буде подивитися на телеканалі Футбол 2 .

Як справи в УПЛ

У чемпіонат України команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Шахтар – другий, Чорноморець – передостанній.