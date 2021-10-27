Черноморец – Шахтер: онлайн матча Кубка Украины

В среду, 27 октября, в Одессе состоится матч 1/8 финала Кубка Украины. Местный Черноморец принимает донецкий Шахтер.
По регламенту, стадия 1/8 финала состоит из одного матча. Если основное время завершится вничью, то будет назначено дополнительное, а потом возможна и серия пенальти.
Игра начнется в 19:30. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Черноморец – Шахтер.
ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР
Путь в 1/8 финала
В 1/16 финала Кубка Украины Черноморец прошел Прикарпатье. Одесситы уверенно выиграли – 4:1.
"Горняки", как участники еврокубков, стартуют со стадии 1/8 финала.
История противостояния
В Кубке Украины команды провели 7 матчей. В сезонах-1994/95, 2003/04 и 2007/08 соперники выходили друг на друга в полуфинале, где было по 2 встречи. Шахтер всегда преодолевал эту стадию – 5 побед (самый популярный счет 1:0 фиксировался трижды).
А в сезоне-2012/13 "горняки" обыграли Черноморец в финале Кубка (3:0).
Кто фаворит
В букмекерских конторах явный фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на основное время: победа Шахтера – 1.21, ничья – 6.50, победа Черноморца – 11.50.
Коэффициент на проход в четвертьфинал: Шахтер – 1.08, Черноморец – 7.10.
Где смотреть
В прямой трансляции матч Черноморец – Шахтер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.
Как дела в УПЛ
В чемпионат Украины команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Шахтер – второй, Черноморец – предпоследний.