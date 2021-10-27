27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
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ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Черноморец – Шахтер: онлайн матча Кубка Украины

Любомир Луканюк
27 октября, 12:13
Сегодня точно определится четвертьфиналист Кубка Украины. Смотрите мультимедийный онлайн матча в Одессе на нашем сайте

В среду, 27 октября, в Одессе состоится матч 1/8 финала Кубка Украины. Местный Черноморец принимает донецкий Шахтер.

По регламенту, стадия 1/8 финала состоит из одного матча. Если основное время завершится вничью, то будет назначено дополнительное, а потом возможна и серия пенальти.

Игра начнется в 19:30. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Черноморец – Шахтер.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР

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Путь в 1/8 финала

В 1/16 финала Кубка Украины Черноморец прошел Прикарпатье. Одесситы уверенно выиграли – 4:1.

"Горняки", как участники еврокубков, стартуют со стадии 1/8 финала.

История противостояния

В Кубке Украины команды провели 7 матчей. В сезонах-1994/95, 2003/04 и 2007/08 соперники выходили друг на друга в полуфинале, где было по 2 встречи. Шахтер всегда преодолевал эту стадию – 5 побед (самый популярный счет 1:0 фиксировался трижды).

А в сезоне-2012/13 "горняки" обыграли Черноморец в финале Кубка (3:0).

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на основное время: победа Шахтера – 1.21, ничья – 6.50, победа Черноморца – 11.50.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: Шахтер – 1.08, Черноморец – 7.10.

Где смотреть

В прямой трансляции матч Черноморец – Шахтер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

Как дела в УПЛ

В чемпионат Украины команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Шахтер – второй, Черноморец – предпоследний.