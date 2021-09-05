8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Головна Спорт Новини футболу

Чемпіони проти Швейцарії, вискочки проти Німеччини: розклад і трансляції матчів 5 вересня

Любомир Луканюк
5 вересня, 14:16
12 матчів кваліфікаційного циклу ЧС-2022 будуть зіграні сьогодні, всі українські глядачі зможуть подивитися в прямому ефірі

Італія - чемпіон Європи! / Фото: Reuters

У неділю, 5 вересня, будуть зіграні 12 матчів відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року. Вчора збірна України зіграла внічию з Францією.

Центральним буде поєдинок між діючими чемпіонами Європи командою Італії і Швейцарією. Також буде цікаво, як покаже себе лідер групи J Вірменія в матчі проти Німеччини.

Група B

21:45. Іспанія – Грузія
ТВ: Футбол 2

21:45. Косово – Греція

Група С

19.00. Болгарія – Литва

21:45. Швейцарія – Італія
ТВ: Футбол 1

Група Е

16:00. Білорусь – Уельс
ТВ: Футбол 1

21:45. Бельгія – Чехія

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Група I

19.00. Албанія – Угорщина

19.00. Англія – Андорра
ТВ: Футбол 1

21:45. Сан-Марино – Польща

Група J

19.00. Ісландія – Північна Македонія
ТВ: Футбол 2

21:45. Німеччина – Вірменія
ТВ: Футбол 3

21:45. Румунія – Ліхтенштейн

Відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv .

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