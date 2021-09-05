8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Чемпионы против Швейцарии, выскочки против Германии: расписание и трансляции матчей 5 сентября

Любомир Луканюк
5 сентября, 14:16
12 матчей квалификационного цикла ЧМ-2022 будут сыграны сегодня, все украинские зрители смогут посмотреть в прямом эфире

Италия - чемпион Европы! / Фото: Reuters

Во воскресенье, 5 сентября, будут сыграны 12 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Вчера сборная Украины сыграла вничью с Францией.

Центральным будет поединок между действующими чемпионами Европы командой Италии и Швейцарией. Также будет интересно, как покажет себя лидер группы J Армения в матче против Германии.

Группа B

21:45. Испания – Грузия
ТВ: Футбол 2

21:45. Косово – Греция

Группа С

19:00. Болгария – Литва

21:45. Швейцария – Италия
ТВ: Футбол 1

Группа Е

16:00. Беларусь – Уэльс
ТВ: Футбол 1

21:45. Бельгия – Чехия

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Группа I

19:00. Албания – Венгрия

19:00. Англия – Андорра
ТВ: Футбол 1

21:45. Сан-Марино – Польша

Группа J

19:00. Исландия – Северная Македония
ТВ: Футбол 2

21:45. Германия – Армения
ТВ: Футбол 3

21:45. Румыния – Лихтенштейн

Отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе Oll.tv.

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