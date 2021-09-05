Чемпионы против Швейцарии, выскочки против Германии: расписание и трансляции матчей 5 сентября

Италия - чемпион Европы! / Фото: Reuters

Во воскресенье, 5 сентября, будут сыграны 12 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Вчера сборная Украины сыграла вничью с Францией.

Центральным будет поединок между действующими чемпионами Европы командой Италии и Швейцарией. Также будет интересно, как покажет себя лидер группы J Армения в матче против Германии.

Группа B

21:45. Испания – Грузия

ТВ: Футбол 2

21:45. Косово – Греция

Группа С

19:00. Болгария – Литва

21:45. Швейцария – Италия

ТВ: Футбол 1

Группа Е

16:00. Беларусь – Уэльс

ТВ: Футбол 1

21:45. Бельгия – Чехия

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Группа I

19:00. Албания – Венгрия

19:00. Англия – Андорра

ТВ: Футбол 1

21:45. Сан-Марино – Польша

Группа J

19:00. Исландия – Северная Македония

ТВ: Футбол 2

21:45. Германия – Армения

ТВ: Футбол 3

21:45. Румыния – Лихтенштейн

Отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе Oll.tv.