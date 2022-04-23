Чемпіонський гол Мессі. ПСЖ – переможець французької Ліги 1

Мессі - чемпіон Франції! / Фото: Twitter Paris Saint-Germain

ПСЖ – 10-кратний чемпіоном Франції. За чотири тури до завершення Ліги 1 команда зі столиці Франції оформляє ювілейне чемпіонство. Цікаво, що 8 титулів було завойовано за останні 10 років. ПСЖ продовжує свою гегемонію, повернувши собі чемпіонський титул.

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Щоправда, здобути чемпіонство красиво не вийшло. Матч проти Ланса на домашньому полі парижани зіграли внічию. Гості провели вдесятьох майже весь другий тайм, після вилучення Дансо. Але це не допомогло зірковому складу ПСЖ обіграти суперника.

Ліонель Мессі зробив усе, щоб стати героєм поєдинку. Його гол вивів ПСЖ уперед, але утримати саме перемогу не вдалося. За 2 хвилини до кінця регламентованого часу Жан зрівняв рахунок – 1:1.

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Але навіть нічия достроково робила ПСЖ офіційно чемпіонів Франції за 4 тури до кінця турніру. Так і сталося. Таким чином, гол Мессі став чемпіонським.

Нагадаємо, що Мессі провів свій перший сезон не у Барселоні. І одразу легендарний аргентинець стає чемпіоном Франції.

Трохи раніше чемпіонський титул у Бундеслізі оформила Баварія