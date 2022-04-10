Чемпіонська інтрига наростає. Ключова битва АПЛ завершилася внічию

Центральний матч Манчестер Сіті – Ліверпуль не визначив переможця / Фото: Reuters

У неділю, 10 квітня, у центральному матчі 32 туру чемпіонату Англії зустрічалися Манчестер Сіті та Ліверпуль. Ми вели онлайн матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль на нашому сайті.

Гравці обох команд під час матчу влаштували перестрілку, де в ролі наздоганяючих були футболісти Ліверпуля.

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Вже у дебюті зустрічі двійник Зінченко Де Брюйне відправив м'яч у сітку воріт Аліссона. Але "городяни" не довго святкували свій успіх, адже лише за сім хвилин Жота відновив статус-кво у матчі.

Підопічні Пепа Гвардіоли вийшли вперед у середині першого тайму. Жезус реалізував свій момент після навісу Канселу.

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Одразу після перерви Ліверпуль зрівняв рахунок. Салах знайшов пасом Мане, який переграв Едерсона і послав м'яч у сітку 2:2.

Футболісти Манчестер Сіті втретє вийшли вперед, але арбітр відмінив гол Стерлінг після перегляду VAR.

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Поєдинок так і завершився внічию, а доля чемпіонства вирішиться в останніх турах.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко весь матч спостерігав із лави запасних.

АПЛ. 32-й тур

Манчестер Сіті – Ліверпуль 2:2

Голи: Де Брюйне, 5, Жезус, 36 – Жота, 13, Мане, 46

Манчестер сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Лапорт, Канселу – Сілва, Родрі, Де Брюйне – Жезус (Марез, 75), Стерлінг (Гріліш, 83), Фоден

Ліверпуль: Аліссон – Робертсон, Матіп, Ван Дейк, Александр-Арнольд – Тьяго, Фабіньо, Хендерсон (Кейта, 78) – Мане (Фірміно, 84), Жота (Діас, 70), Салах

ОГЛЯД МАТЧУ

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Сіті лідирує з 74 очками, а слідом йде Ліверпуль, у якого 73 бали.