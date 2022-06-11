Чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в смертельної ДТП

Мар'яна Шевчук отримала тяжкі травми в автомобільній аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

Аварія сталася 9 червня у Хмільницькому районі Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

За кермом автомобіля перебувала чемпіонка Паралімпійських ігор у Токіо Мар'яна Шевчук. За даними поліції, водій не впоралася з керуванням і вилітала з траси у кювет та врізалася у дерево.

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Від отриманих травм дві пасажирки померли у лікарні.

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Сестра спортсменки повідомила, що стан Мар'яни Шевчук стабільно тяжкий.

Нагадаємо, Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпіади 2020 року у Токіо. На чемпіонаті світу в Тбілісі з пауерліфтингу вона встановила світовий рекорд (133,5 кг), яким підтвердила статус найсильнішої спортсменки у світі у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Мар'яна Шевчук на Паралімпіаді-2020 / Фото: Getty Images

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У січні 2019 року отримала титул кращої пауерліфтерки світу 2018 року.

Мар'яна Шевчук / Фото: Getty Images

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