Чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в смертельної ДТП

Мар'яна Шевчук отримала тяжкі травми в автомобільній аварії / Фото: Колаж: Сьогодні
Аварія сталася 9 червня у Хмільницькому районі Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.
За кермом автомобіля перебувала чемпіонка Паралімпійських ігор у Токіо Мар'яна Шевчук. За даними поліції, водій не впоралася з керуванням і вилітала з траси у кювет та врізалася у дерево.
Від отриманих травм дві пасажирки померли у лікарні.
Сестра спортсменки повідомила, що стан Мар'яни Шевчук стабільно тяжкий.
Нагадаємо, Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпіади 2020 року у Токіо. На чемпіонаті світу в Тбілісі з пауерліфтингу вона встановила світовий рекорд (133,5 кг), яким підтвердила статус найсильнішої спортсменки у світі у ваговій категорії до 55 кілограмів.
У січні 2019 року отримала титул кращої пауерліфтерки світу 2018 року.
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