11 червня 16:00 Про матч
Україна 3
Вірменія 0
11 червня 19:00
Ірландія 3
Шотландія 0
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в смертельної ДТП

Сергій Шаховець
11 червня, 12:19
На Вінниччині в аварії розбилася чемпіонка Паралімпіади-2020 Мар'яна Шевчук. Пасажири її автомобіля не вижили

Мар'яна Шевчук отримала тяжкі травми в автомобільній аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

Аварія сталася 9 червня у Хмільницькому районі Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

За кермом автомобіля перебувала чемпіонка Паралімпійських ігор у Токіо Мар'яна Шевчук. За даними поліції, водій не впоралася з керуванням і вилітала з траси у кювет та врізалася у дерево.

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Від отриманих травм дві пасажирки померли у лікарні.

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Сестра спортсменки повідомила, що стан Мар'яни Шевчук стабільно тяжкий.

Нагадаємо, Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпіади 2020 року у Токіо. На чемпіонаті світу в Тбілісі з пауерліфтингу вона встановила світовий рекорд (133,5 кг), яким підтвердила статус найсильнішої спортсменки у світі у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Мар'яна Шевчук на Паралімпіаді-2020 / Фото: Getty Images

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У січні 2019 року отримала титул кращої пауерліфтерки світу 2018 року.

Мар'яна Шевчук / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що олімпійський чемпіон Яромир Ягр дивом уникнув смерті у страшній ДТП. В автомобіль легендарного хокеїста врізався трамвай.

Яромир Ягр на повороті не помітив трамвай / Фото: Колаж: Сьогодні