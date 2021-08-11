Челсі – Вільярреал: де і коли дивитися поєдинок за Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА буде розіграний в Белфасті / Фото: UEFA.com

Матч за Суперкубок УЄФА 2021 між Челсі та Вільярреалом почнеться о 22:00 за київським часом. Зустріч відбудеться в Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі в інтернеті.

Де дивитися матч Челсі – Вільярреал? У прямій трансляції гра буде показана на інтернет-сервісі MEGOGO, на телеканалі MEGOGO Футбол 1 (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Челсі – Вільярреал пройде у нас на сайті.

Можна сказати, що в столиці Північної Ірландії буде зіграний останній єврокубковий поєдинок сезону 2020/2021. У битві за Суперкубок УЄФА битимуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Головний турнір Європи у травні виграв лондонський Челсі, який якоюсь мірою несподівано здолав у фіналі Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Все вирішив гол Кая Хаверца в кінці першого тайму, після чого "аристократи" вміло вибудували оборонні редути.

У Суперкубку УЄФА могла вийти англійська дуель, проте не менш несподівано Манчестер Юнайтед поступився у фіналі Ліги Європи Вільярреалу. Підопічні Унаї Емері не програли "червоним дияволам" в основний час, після чого взяли верх в затяжній серії пенальті.

Обидві команди ще не встигли стартувати в національних чемпіонатах, але зроблять це вже в найближчі вихідні. Влітку Челсі та Вільярреал обійшлися без серйозних втрат і новачків. Варто хіба що відзначити, що команда Тухеля продала Олів'є Жиру, на чиє місце незабаром має прибути Ромелу Лукаку.

Тренери обіцяють виставити свої найсильніші на цей момент склади, хоча найімовірніше Томас Тухель надасть відпочинок новоспеченим чемпіонам Європи Жоржиньо і Емерсону. В основі ж варто очікувати Ріса Джеймса, Хакіма Зієша, Тімо Вернера і героя фіналу Ліги чемпіонів Кая Хаверца.

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У Вільярреала під питанням участь Чуквезе, однак нігерійцю є заміна в особі Педраси. Інші зірки команди повинні бути в строю. Мова про Рауля Альбіоля, Жерара Морено, Пау Торреса, Пако Алькасера і Дані Парехо.

Для іспанців ця буде перша гра за Суперкубок УЄФА, тоді як Челсі вже чотири рази бився за трофей. Виграти вийшло лише в 1998-му. А ось всі спроби в XXI столітті виявилися невдалими, лондонці поступалися Атлетіко (2012), Баварії (2013) і Ліверпулю (2019).

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі буде показаний на каналі MEGOGO Футбол 1. Старт прямої трансляції – 22:00.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Челсі. Коефіцієнт на тріумф команди Тухель становить 1.36, на перемогу Вільярреала – 3.35.

Що ж стосується основного часу, то коефіцієнт на перемогу Челсі становить 1.74. На нічию в основний час виставлений коефіцієнт 3.65, на перемогу іспанців – 5.40.