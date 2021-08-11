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Челсі

22:00

Вільярреал

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Челсі – Вільярреал: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
11 серпня, 12:25
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Переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи зійдуться в Белфасті, щоб визначити володаря Суперкубка Європи

У середу відбудеться матч за Суперкубок УЄФА. У Белфасті лондонський Челсі зіграє з Вільярреалом. Гра відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк". Початок поєдинку о 22:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ЧЕЛСІ – ВІЛЬЯРРЕАЛ

Можна сказати, що в столиці Північної Ірландії буде зіграний останній єврокубковий поєдинок сезону 2020/2021. У битві за Суперкубок УЄФА битимуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Головний турнір Європи у травні виграв лондонський Челсі, який якоюсь мірою несподівано здолав у фіналі Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Все вирішив гол Кая Хаверца в кінці першого тайму, після чого "аристократи" вміло вибудували оборонні редути.

У Суперкубку УЄФА могла вийти англійська дуель, проте не менш несподівано Манчестер Юнайтед поступився у фіналі Ліги Європи Вільярреалу. Підопічні Унаї Емері не програли "червоним дияволам" в основний час, після чого взяли верх в затяжній серії пенальті.

Обидві команди ще не встигли стартувати в національних чемпіонатах, але зроблять це вже в найближчі вихідні. Влітку Челсі та Вільярреал обійшлися без серйозних втрат і новачків. Варто хіба що відзначити, що команда Тухеля продала Олів'є Жиру, на чиє місце незабаром має прибути Ромелу Лукаку.

Тренери обіцяють виставити свої найсильніші на цей момент склади, хоча найімовірніше Томас Тухель надасть відпочинок новоспеченим чемпіонам Європи Жоржиньо і Емерсону. В основі ж варто очікувати Ріса Джеймса, Хакіма Зієша, Тімо Вернера і героя фіналу Ліги чемпіонів Кая Хаверца.

У Вільярреала під питанням участь Чуквезе, однак нігерійцю є заміна в особі Педраси. Інші зірки команди повинні бути в строю. Мова про Рауля Альбіоля, Жерара Морено, Пау Торреса, Пако Алькасера і Дані Парехо.

Для іспанців ця буде перша гра за Суперкубок УЄФА, тоді як Челсі вже чотири рази бився за трофей. Виграти вийшло лише в 1998-му. А ось всі спроби в XXI столітті виявилися невдалими, лондонці поступалися Атлетіко (2012), Баварії (2013) і Ліверпулю (2019).

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі буде показаний на каналі MEGOGO Футбол 1. Старт прямої трансляції – 22:00.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Челсі. Коефіцієнт на тріумф команди Тухель становить 1.36, на перемогу Вільярреала – 3.35.

Що ж стосується основного часу, то коефіцієнт на перемогу Челсі становить 1.74. На нічию в основний час виставлений коефіцієнт 3.65, на перемогу іспанців – 5.40.

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2
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8:3
7
3
Дніпро-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
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0
16
Інгулець
3
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Золото
Срібло
Бронза
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1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
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