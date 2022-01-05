Челсі не помітив Тоттенгем на шляху до фіналу Кубка англійської ліги

Челсі обіграв Тоттенгем у першому півфінальному поєдинку / Фото: Twitter

У першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Челсі обіграв Тоттенгем (2:0) на домашньому стадіоні "Стемфорд Брідж". Ми вели онлайн матчу Челсі – Тоттенгем на нашому сайті.

Вже у дебюті поєдинку хавбек "аристократів" Кай Хаверц за допомогою рикошету відправив м'яч у сітку воріт Льоріса.

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А на 34-й хвилині матчу курйозний автогол забив захисник "шпор" Девіс. Зієш виконав подачу у штрафний майданчик Тоттенгема зі стандарту, Танганга намагався вибити м'яч головою, але влучив у спину Девісу, рикошетом від якого його м'яч залетів точно в кут воріт – 2:0.

Підопічні Томаса Тухеля впевнено довели матч до фінального свистка і тепер мають чудові шанси на вихід у фінал.

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Додамо, що у складі Челсі весь поєдинок відіграв "опальний" форвард Лукаку.

Кубок Англійської Ліги. Півфінал, перший матч

Челсі – Тоттенхем 2:0

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Голи: Хаверц, 5, Девіс, 34 (у свої ворота)

Челсі: Кепа, Аспілікета (Вейл, 90), Рюдігер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чік, 73), Жоржіньо, Зієш (Пулішич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хаверц (Вернер, 46), Лукаку

Тоттенхем: Льоріс, Танганга, Санчес, Девіс, Емерсон, Доерті (Ндомбеле, 46), Скіп (Вінкс, 73), Хойб'єрг, Лукас Моура (Хіль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн

Матч-відповідь відбудеться 12 січня.

Додамо, що поєдинок другої півфінальної пари Ліверпуль – Арсенал, який мав відбутися 6 січня, перенесений у зв'язку зі спалахом коронавірусу серед гравців та тренерів Ліверпуля.