28 листопада 51’
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Челсі – Манчестер Юнайтед: де дивитись суперматч чемпіонату Англії

Олександр Трикіша
28 листопада, 14:27
Сьогодні у центральному матчі 13-го туру чемпіонату Англії зустрінуться Челсі та Манчестер Юнайтед. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті

Челсі спробує втриматися на першому місці / Фото: REUTERS

Зустріч пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" і розпочнеться о 18:30 за київським часом. Список трансляцій матчу нижче.

Де дивитись матч Челсі – МЮ

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  • Setanta Sports+ Ukraine, live

Челсі очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але випереджає Ліверпуль лише на один бал. Також на відстані однієї перемоги розташовується Манчестер Сіті, причому у них на один матч менше.

МЮ йде на дев'ятому місці. В останніх п'яти поєдинках у чемпіонаті "червоні дияволи" здобули лише одну перемогу, а в попередньому матчі програли Вотфорду 1:4.

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Це поразка коштувала роботи Уле Гуннару Сульшеру, а натомість тимчасово команду очолив Майкл Керрік.

Під його керівництвом МЮ перервав невдалу серію та обіграв Вільярреал (2:0) у Лізі чемпіонів, гарантувавши собі вихід у плей-оф.

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У Челсі через травми не зможуть зіграти Канте, Ковачич, Чилуелл, а участь Хаверца під питанням. У Юнайтед лазарет побільше – матч пропустять Варан, Грінвуд, Магуайр та Погба. Також під питанням участь у матчі Кавані Фреда та Шоу.

Букмекери вважають Челсі фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля – 1.61, на нічию – 4.26, на перемогу МЮ – 6.25.