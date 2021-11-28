Челсі – Манчестер Юнайтед: де дивитись суперматч чемпіонату Англії

Челсі спробує втриматися на першому місці / Фото: REUTERS

Зустріч пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" і розпочнеться о 18:30 за київським часом. Список трансляцій матчу нижче.

Де дивитись матч Челсі – МЮ

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Setanta Sports+ Ukraine, live

Челсі очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але випереджає Ліверпуль лише на один бал. Також на відстані однієї перемоги розташовується Манчестер Сіті, причому у них на один матч менше.

МЮ йде на дев'ятому місці. В останніх п'яти поєдинках у чемпіонаті "червоні дияволи" здобули лише одну перемогу, а в попередньому матчі програли Вотфорду 1:4.

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Це поразка коштувала роботи Уле Гуннару Сульшеру, а натомість тимчасово команду очолив Майкл Керрік.

Під його керівництвом МЮ перервав невдалу серію та обіграв Вільярреал (2:0) у Лізі чемпіонів, гарантувавши собі вихід у плей-оф.

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У Челсі через травми не зможуть зіграти Канте, Ковачич, Чилуелл, а участь Хаверца під питанням. У Юнайтед лазарет побільше – матч пропустять Варан, Грінвуд, Магуайр та Погба. Також під питанням участь у матчі Кавані Фреда та Шоу.

Букмекери вважають Челсі фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля – 1.61, на нічию – 4.26, на перемогу МЮ – 6.25.