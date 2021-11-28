28 ноября 37’
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Колос --
Верес --
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Александрия --
Заря --
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Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
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Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Севилья --
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Челси – Манчестер Юнайтед: где смотреть суперматч чемпионата Англии

Александр Трикиша
28 ноября, 14:27
Сегодня в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии встретятся Челси и Манчестер Юнайтед. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете

Челси попытается удержаться на первом месте / Фото: REUTERS

Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 18:30 по киевскому времени. Список трансляций матча ниже.

Где смотреть матч Челси – МЮ

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  • Setanta Sports+ Ukraine, live

Челси возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но опережает Ливерпуль всего на один балл. Также на расстоянии одной победы располагается Манчестер Сити, при этом, у них на один матч меньше.

МЮ идет на девятом месте. В последних пяти поединках в чемпионате "красные дьяволы" одержали лишь одну победу, а в предыдущем матче проиграли Уотфорду 1:4.

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Это поражение стоило работы Уле Гуннару Сульшеру, а вместо него временно команду возглавил Майкл Кэррик.

Под его руководством МЮ прервал неудачную серию и обыграл Вильярреал (2:0) в Лиге чемпионов, гарантировав себе выход в плей-офф.

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У Челси из-за травм не смогут сыграть Канте, Ковачич, Чилуэлл, а участие Хаверца под вопросом. У Юнайтед лазарет побольше – матч пропустят Варан, Гринвуд, Магуайр и Погба. Также под вопросом участие в матче Кавани Фреда и Шоу.

Букмекеры считают Челси фаворитом матча: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.61, на ничью – 4.26, на победу МЮ – 6.25.