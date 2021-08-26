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Челсі і Барселона домінували на нагородженні кращих в Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша
26 серпня, 21:17
Під час Жеребкування Ліги чемпіонів в Стамбулі також нагороджували лауреатів минулого сезону. Найбільше нагород поїхало в Лондон і Барселону

УЄФА назвав кращих в Лізі чемпіонів / Фото: UEFA.com

У чоловічій Лізі чемпіонів практично всі нагороди пішли переможцям минулого сезону Челсі. Навіть найкращим гравцем сезону був визнаний гравець лондонців Жоржинйо.

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Кращі гравці минулого сезону Ліги чемпіонів:

Кращий воротар: Едуар Менді (Челсі)

Кращий захисник: Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Кращий півзахисник: Н'Голо Канте (Челсі)

Кращий нападник: Ерлінг Холанн (Боруссія Д)

Кращий тренер: Томас Тухель (Челсі)

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А в жіночій Лізі чемпіонів домінувала Барселона, яка перемогла в минулому євросезоні. Кращою футболісткою була визнана півзахисниця каталонського клубу Алексія Путельяс.

Кращі гравці минулого сезону жіночої Ліги чемпіонів:

Краща воротарка: Сандра Паньос (Барселона)

Краща захисниця: Ірені Паредес (Парі Сен-Жермен)

Краща півзахисниця: Алексія Путельяс (Барселона)

Краща нападниця: Дженніфер Ермосо (Барселона)

Кращий тренер: Льюїс Кортес (Барселона)

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