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Челси и Барселона доминировали на награждении лучших в Лиге чемпионов

Александр Трикиша
26 августа, 21:17
Во время Жеребьевки Лиги чемпионов в Стамбуле также награждали лауреатов прошлого сезона. Больше всего наград уехало в Лондон и Барселону

УЕФА назвал лучших в Лиге чемпионов / Фото: UEFA.com

В мужской Лиге чемпионов практически все награды ушли победителям прошлого сезона Челси. Даже лучшим игроком сезона был признан игрок лондонцев Жоржиньо.

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Лучшие игроки прошлого сезона Лиги чемпионов:

Лучший вратарь: Эдуар Менди (Челси)

Лучший защитник: Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Лучший полузащитник: Н'Голо Канте (Челси)

Лучший нападающий: Эрлинг Холанн (Боруссия Д)

Лучший тренер: Томас Тухель (Челси)

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А в женской Лиге чемпионов доминировала Барселона, победившая в прошлом евросезоне. Лучшей футболисткой была признана полузащитница каталонского клуба Алексия Путельяс.

Лучшие игроки прошлого сезона женской Лиги чемпионов:

Лучшая вратарь: Сандра Паньос (Барселона)

Лучшая защитница: Ирене Паредес (Пари Сен-Жермен)

Лучшая полузащитница: Алексия Путельяс (Барселона)

Лучшая нападающая: Дженнифер Эрмосо (Барселона)

Лучший тренер: Льюис Кортес (Барселона)

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