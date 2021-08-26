Челси и Барселона доминировали на награждении лучших в Лиге чемпионов

26 августа, 21:17

Во время Жеребьевки Лиги чемпионов в Стамбуле также награждали лауреатов прошлого сезона. Больше всего наград уехало в Лондон и Барселону