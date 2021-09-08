Чехія – Україна. Онлайн трансляція матчу LIVE

Чехія - Україна. Онлайн трансляція товариського матчу 8 вересня в Плзені
Чехія – Україна: сьогодні в Пльзені відбудеться товариський матч. Поєдинок розпочнеться о 21:45, а ми проводимо онлайн трансляцію гри з відео-повторами голів і коментарями ключових епізодів зустрічі. А дивитися гру в прямому ефірі можна на каналі Україна, Футбол 1.
Що Олександр Петраков говорив перед матчем:
прогноз букмекерів
Господарі – невеликі фаворити сьогодні . Букмекери встановили коефіцієнт на перемогу збірної Чехії 2.55, а на перемогу збірної України 3.25, на нічию – 2.95.
Імовірність результату матчу по котируваннях аналітиків букмекерських контор:
- Перемога Чехії – 38%;
- Нічия – 33%;
- Перемога України – 29%.
Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Котирування такі:
- Менше 2,5 голів – 1.62, ймовірність 59%;
- Більше 2,5 голів – 2.37, ймовірність 41%.
"Результат для мене дуже важливий. Перед грою з Фінляндією потрібен позитивний результат. Дуже важливий цей результат", – говорив напередодні Олександр Петраков.
Хто заб'є гол? Аналітики видали такі коефіцієнти на авторства гола:
- Матей Видра (Чехія) – 3.30;
- Роман Яремчук (Україна) – 3.75;
- Мартін Долежал (Чехія) – 3.85;
- Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.30;
- Томаш Соучек (Чехія) – 5.00;
- Олександр Зубков (Україна) – 6.00;
- Антонін Барак (Чехія) – 6.00;
- Олександр Зінченко (Україна) – 7.00;
- Микола Шапаренко (Україна) – 7.00;
- Алекс Крав (Чехія) – 8.00;
- Томаш Холеш (Чехія) – 9.00.
Історія зустрічей
Збірні України та Чехії зустрічалися між собою чотири рази. Перевага поки на нашій стороні : Наша команда двічі перемогла в 2018 році (1: 0 вдома і 2: 1 на виїзді) в переможному для нас сезоні Ліги націй.
Чехи перемагали рівно десять років тому – тоді матч завершився з розгромним рахунком 4: 0. Ще один раз (в 2012) команди зіграли внічию (0: 0).
орієнтовні склади
Перед товариським матчем Олександр Петраков прийняв рішення відпустити велику групу гравців . На Чехії не заявлені Пятов, Миколенко, Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Циганков, Забарний, Малиновський.
"У людей Ліга чемпіонів, дуже серйозне змагання. До мене звернувся Шахтар, але я сказав, що рішення будуть приймати тільки після гри. І прийняв рішення також відпустити і динамівців трьох, щоб не було пересудів", – пояснив своє рішення Петраков.
Можна припустити, що стартові склади будуть приблизно такими:
збірна Чехії : Станек – Матею, Йемелка, Каша, Гавел, Соучек, Саділек, Тецл, Змргал, Віснер, Видра.
збірна України : Бойко – Сирота, Кривцов, Качараба, Соболь, Зінченко, Шапаренко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
Де дивитися матч
Гра в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена" (вміщує 11 700 глядачів) розпочнеться о 21:45. Матч в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті.
Розклад трансляцій матчу Чехія – Україна:
- Канал "Україна", прямий ефір;
- Канал "Футбол 1", прямий ефір;
- сервіс OLL.TV (В підписці), прямий ефір;
- Канал "Футбол 2" 9 вересня о 02:25, повтор;
- Канал "Футбол 1" 9 вересня о 11:15, повтор;
- Канал "Футбол 2" 9 вересня о 19:05, повтор;
- Канал "Футбол 1", 10 вересня о 15:20, повтор;
- Канал "Футбол 2", 10 вересня о 22:50, повтор;
- Канал "Футбол 2" 11 вересня о 11:15, повтор;
- Канал "Футбол 2", 12 вересня о 07:50, повтор.