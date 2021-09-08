8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Чехія – Україна. Онлайн трансляція матчу LIVE

Андрій Трофімов
8 вересня, 10:21
Збірна України проводить товариський матч з Чехією на виїзді. Цей поєдинок стане перевіркою найближчого резерву команди

Чехія - Україна. Онлайн трансляція товариського матчу 8 вересня в Плзені

Чехія – Україна: сьогодні в Пльзені відбудеться товариський матч. Поєдинок розпочнеться о 21:45, а ми проводимо онлайн трансляцію гри з відео-повторами голів і коментарями ключових епізодів зустрічі. А дивитися гру в прямому ефірі можна на каналі Україна, Футбол 1.

Що Олександр Петраков говорив перед матчем:

прогноз букмекерів

Господарі – невеликі фаворити сьогодні . Букмекери встановили коефіцієнт на перемогу збірної Чехії 2.55, а на перемогу збірної України 3.25, на нічию – 2.95.

Імовірність результату матчу по котируваннях аналітиків букмекерських контор:

  • Перемога Чехії – 38%;
  • Нічия – 33%;
  • Перемога України – 29%.

Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Котирування такі:

  • Менше 2,5 голів – 1.62, ймовірність 59%;
  • Більше 2,5 голів – 2.37, ймовірність 41%.

"Результат для мене дуже важливий. Перед грою з Фінляндією потрібен позитивний результат. Дуже важливий цей результат", – говорив напередодні Олександр Петраков.

Хто заб'є гол? Аналітики видали такі коефіцієнти на авторства гола:

  • Матей Видра (Чехія) – 3.30;
  • Роман Яремчук (Україна) – 3.75;
  • Мартін Долежал (Чехія) – 3.85;
  • Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.30;
  • Томаш Соучек (Чехія) – 5.00;
  • Олександр Зубков (Україна) – 6.00;
  • Антонін Барак (Чехія) – 6.00;
  • Олександр Зінченко (Україна) – 7.00;
  • Микола Шапаренко (Україна) – 7.00;
  • Алекс Крав (Чехія) – 8.00;
  • Томаш Холеш (Чехія) – 9.00.

Історія зустрічей

Збірні України та Чехії зустрічалися між собою чотири рази. Перевага поки на нашій стороні : Наша команда двічі перемогла в 2018 році (1: 0 вдома і 2: 1 на виїзді) в переможному для нас сезоні Ліги націй.

Чехи перемагали рівно десять років тому – тоді матч завершився з розгромним рахунком 4: 0. Ще один раз (в 2012) команди зіграли внічию (0: 0).

орієнтовні склади

Перед товариським матчем Олександр Петраков прийняв рішення відпустити велику групу гравців . На Чехії не заявлені Пятов, Миколенко, Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Циганков, Забарний, Малиновський.

"У людей Ліга чемпіонів, дуже серйозне змагання. До мене звернувся Шахтар, але я сказав, що рішення будуть приймати тільки після гри. І прийняв рішення також відпустити і динамівців трьох, щоб не було пересудів", – пояснив своє рішення Петраков.

Можна припустити, що стартові склади будуть приблизно такими:

збірна Чехії : Станек – Матею, Йемелка, Каша, Гавел, Соучек, Саділек, Тецл, Змргал, Віснер, Видра.

збірна України : Бойко – Сирота, Кривцов, Качараба, Соболь, Зінченко, Шапаренко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Де дивитися матч

Гра в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена" (вміщує 11 700 глядачів) розпочнеться о 21:45. Матч в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті.

Розклад трансляцій матчу Чехія – Україна:

  • Канал "Україна", прямий ефір;
  • Канал "Футбол 1", прямий ефір;
  • сервіс OLL.TV (В підписці), прямий ефір;
  • Канал "Футбол 2" 9 вересня о 02:25, повтор;
  • Канал "Футбол 1" 9 вересня о 11:15, повтор;
  • Канал "Футбол 2" 9 вересня о 19:05, повтор;
  • Канал "Футбол 1", 10 вересня о 15:20, повтор;
  • Канал "Футбол 2", 10 вересня о 22:50, повтор;
  • Канал "Футбол 2" 11 вересня о 11:15, повтор;
  • Канал "Футбол 2", 12 вересня о 07:50, повтор.

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