Колишній український футболіст і арбітр в комі після вогнепального поранення

Андрій Лісаковський в комі після поранення / Фото: Facebook

Інцидент трапився біля будинку його матері, куди Лисаковський прийшов в гості. У нього видалена селезінка, проведена операція на серці, плевральній порожнині, легкому і кишечнику.

Читайте також: Били бітами і підпалили в машині: звіряча розправа над суддями в Боснії

"Відомий футболіст, тренер і суддя Андрій Лисаковський в критичному стані – прийшов до матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом", – написав у Facebook Всеволод Непогодін.

Реклама

Лисаковський грав за ряд українських, російських і молдавських клубів, а після завершення футбольної кар'єри перейшов на роботу арбітром.

Реклама

Суддівську кар'єру він почав ще в 2002 році, а в 2013-му дебютував у Прем'єр-лізі.

Раніше ми писали, що в Росії жорстоко побили футбольного арбітра. Рефері дісталося прямо на полі. Бійка сталася під час поєдинку чемпіонату Іркутська. Футбольного суддю почали бити як під час матчу, так і відразу після фінального свистка.