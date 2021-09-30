1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Колишній український футболіст і арбітр в комі після вогнепального поранення

Олександр Трикіша
30 вересня, 18:26
Колишній український футболіст і арбітр Андрій Лисаковский знаходиться в комі після вогнепального поранення. Друзі та знайомі просять усіх небайдужих здати кров для порятунку його життя

Андрій Лісаковський в комі після поранення / Фото: Facebook

Інцидент трапився біля будинку його матері, куди Лисаковський прийшов в гості. У нього видалена селезінка, проведена операція на серці, плевральній порожнині, легкому і кишечнику.

Читайте також: Били бітами і підпалили в машині: звіряча розправа над суддями в Боснії

"Відомий футболіст, тренер і суддя Андрій Лисаковський в критичному стані – прийшов до матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом", – написав у Facebook Всеволод Непогодін.

Реклама

Лисаковський грав за ряд українських, російських і молдавських клубів, а після завершення футбольної кар'єри перейшов на роботу арбітром.

Реклама

Суддівську кар'єру він почав ще в 2002 році, а в 2013-му дебютував у Прем'єр-лізі.

Раніше ми писали, що в Росії жорстоко побили футбольного арбітра. Рефері дісталося прямо на полі. Бійка сталася під час поєдинку чемпіонату Іркутська. Футбольного суддю почали бити як під час матчу, так і відразу після фінального свистка.

Реклама

Реклама