Бывший украинский футболист и арбитр в коме после огнестрельного ранения

Андрей Лисаковский в коме после ранения / Фото: Facebook

Инцидент случился возле дома его матери, куда Лисаковский пришел в гости. У него удалена селезенка, проведена операция на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике.

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"Известный футболист, тренер и судья Андрей Лисаковский в критическом состоянии – пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом", – написал в Facebook Всеволод Непогодин.

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Лисаковский играл за ряд украинских, российских и молдавских клубов, а после завершения футбольной карьеры перешел на работу арбитром.

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Судейскую карьеру он начал еще в 2002 году, а в 2013-м дебютировал в Премьер-лиге.

Ранее мы писали, что в России жестоко избили футбольного арбитра. Рефери досталось прямо на поле. Драка произошла во время поединка чемпионата Иркутска. Футбольного судью начали бить как во время матча, так и сразу после финального свистка.