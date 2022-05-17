Колишній гравець російського клубу покликав Шевченка та Мессі допомагати біженцям

Ето'О запросив на матч Шевченка та Мессі / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкращий бомбардир в історії Камеруну Самюель Ето'О вирішив організувати благодійний матч, аби підтримати біженців з України. Нещодавно футболіст дивом вижив у ДТП.

Поєдинок планують провести у Мілані 23 травня. Зіграти в ньому Ето'О запросив Андрія Шевченка, Ліонеля Мессі, Жуліо Сезара, Хав'єра Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібалу, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Веслі Снейдера та інших зірок світового футболу, повідомляє Tuttomercatoweb.

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"Я одразу відчув близькість Самюеля і цього проєкту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації. У такий момент я можу протягнути руку допомоги тим, хто тікає і живе в жаху від війни", – заявив Шевченко.

Андрій Шевченко на тренуванні збірної України / Фото: Reuters

/ Фото: Getty Images

Самюель Ето'О завершив кар'єру в 2019 році. Він грав в одних з найкращих команд світу – Реалі, Барселоні, Інтері, Челсі. Також два роки провів у чемпіонаті Росії, де виступав за Анжі.

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Тричі вигравав Лігу чемпіонів, зі збірною Камеруну перемагав на Олімпійських іграх та Кубку африканських націй.

Сьогодні збірна України зіграє контрольний поєдинок в Італії. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Емполі – Україна.