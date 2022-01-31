31 січня 16:00
Шахтар 3
Црвена Звезда 2
31 січня 17:00 Онлайн
Динамо 4
Лудогорець 1
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Колишнього тренера Шевченка звинуватили у сексуальних домаганнях

Андрій Трофімов
31 січня, 21:17
Авраам Грант виводив Челсі до фіналу Ліги чемпіонів, а тепер проти нього виступило кілька жінок, які зізналися, що тренер змушував їх до сексу

Грант працював з Шевою в Челсі / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий ізраїльський тренер Авраам Грант опинився у центрі грандіозного скандалу. Фахівця звинуватили у сексуальних домаганнях до кількох жінок.

Читайте також: Футболіста МЮ заарештували за підозрою у зґвалтуванні своєї дівчини

Реклама

Журналіст Хаїм Етгар у своїй програмі "Експозиція" на Channel 12 більше години розповідав про пригоди Гранта. У передачі він надав слово жінкам, які заявили, що тренер використав високе становище, щоб змусити їх до сексуальних стосунків, повідомляє Євроспорт.

Одна із потерпілих розповіла, що нещодавно, у червні 2020 року, 66-річний Грант запросив її до своєї квартири в Тель-Авіві з пропозицією допомогти їй знайти роботу.

Реклама

"Він сказав мені: "Влаштовуйся зручніше, роздягайся". Я думала, що він жартує. Я сиділа далеко від нього, на краю дивана. Він попросив мене підійти ближче і намагався мене обійняти, схопив і не відпускав, – розплакалася 22-річна дівчина. – Мені стало некомфортно, він поклав мені руку на стегно. Через кілька секунд розмови він схопив мене за шию, душив, повернув до себе голову і спробував насильно поцілувати".

Дівчина намагалася втекти, але тренер змусив її залишитись у квартирі.

Ще одна жінка, яку Етгар назвав відомою місцевою ізраїльською моделлю, сказала, що вона лише розпочинала свою міжнародну кар'єру, коли Грант запропонував їй допомогу. Вона прилетіла до Англії, щоб зустрітися з ним.

Під час зустрічі в готелі він роптом зняв з себе одяг і спробував переконати її переспати з ним. "Я казала ні мільйон разів, але він дуже наполегливим", – сказала модель і додала, що після цього у неї стався нервовий зрив.

Реклама

Нагадаємо, що піком кар'єри Гранта була посада головного тренера Челсі, коли там виступав Андрій Шевченко.

Грант тоді вивів Челсі у фінал Ліги чемпіонів, який лондонці програли Манчестер Юнайтед у серії пенальті.