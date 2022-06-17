Були маріупольці – стали могили. Дружина Усика пообіцяла російським вічну помсту

Катерина Усик у шоці від масових смертей у Маріуполі

Українські спортсмени згуртувалися навколо країни у протистоянні воєнної агресії Росії. Відомі особи допомагають на військовому, на гуманітарному та інформаційному фронті.

Однією з найактивніших особистостей, що розповідають про жахливість російського фашизму, є дружина українського боксера Олександра Усика. Дівчина активно ділиться думками у Instagram.

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Сьогодні Катерина поділилася історією Андрія Беднякова, який розповів про братські могили в окупованому Маріуполі. Усик пообіцяла росіянам довгу помсту за геноцид.

"Були люди, а тепер могили. Маріупольців немає! Це все росіяни, яким ми мститимемо віками. Живіть і бійтеся".

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Раніше Катерина Усик поділилася знімками з початку війни, коли сім'я ховалася від російських снарядів у бомбосховищі Згодом вона з чоловіком виїхала за кордон, де Олександр готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.