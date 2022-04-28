Був кращим у своїй справі. Помер агент зірок світового футболу

Міно Райола був знаковою особистістю у світовому футболі

Один із найвпливовіших футбольних агентів у світі пішов із життя у віці 54 років. Райола протягом тривалого часу боровся із хворобою легень.

Італієць представляв інтереси понад 20 найвідоміших футболістів у Європі. Серед його клієнтів були такі зірки, як голкіпер Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд, шведський форвард Мілана Златан Ібрагімович, нідерландський захисник Ювентуса Маттейс де Лігт, півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба та інші відомі гравці.

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Міно Райола і Ерлінг Голанд / Фото: Twitter

Торік статки Райоли оцінювали приблизно в 73,5 млн євро.

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Раніше ми повідомляли, що легендарний екс-капітан Шахтаря Віктор Звягінцев помер на 72-му році життя. Спортсмен віддав "гірникам" 8 років, зігравши за них 175 матчів.