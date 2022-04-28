Был лучшим в своем деле. Умер агент звезд мирового футбола

Мино Райола был знаковой личностью в мировом футболе

Один из самых влиятельных футбольных агентов в мире ушел из жизни в возрасте 54 лет. Райола на протяжении долгого времени боролся с болезнью легких.

Итальянец представлял интересы более 20 самых известных футболистов в Европе. Среди его клиентов были такие звезды, как голкипер Пари Сен-Жермен и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, шведский форвард Милана Златан Ибрагимович, нидерландский защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба и другие известные игроки.

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Мино Райола и Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в 73,5 млн евро.

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Ранее мы сообщали, что легендарный экс-капитан Шахтера Виктор Звягинцев умер на 72-м году жизни. Спортсмен отдал "горнякам" 8 лет, сыграв за них 175 матчей.