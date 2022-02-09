Бик із РФ: росіянин потрапив у скандал на Олімпіаді, вдаривши суперника головою (відео)

Зідана вилучили, Слєпишева - ні / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший же матч чоловічого хокейного турніру на Олімпіаді-2022 у Пекіні між командами РОК та Швейцарії (1:0) відзначився скандалом.

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Наприкінці другого періоду автор закинутої шайби РОК Антон Слєпишев під'їхав до швейцарського захисника Янніка Вебера і вдарив того головою. Це сталося після зупинки гри.

Слєпишев мав отримати вилучення до кінця матчу – це передбачено регламентом Міжнародної федерації хокею.

Таке покарання вимагав для Слєпишева головний тренер Швейцарії Патрік Фішер.

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Проте судді заплющили очі на поведінку Слєпишева, давши тому лише чотири хвилини штрафного часу.

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Нагадаємо, 16 років тому за аналогічне порушення у фіналі чемпіонату світу з футболу був вилучений француз Зінедін Зідан, який вдарив головую італійця Марко Матерацці.

Зазначимо, щоза попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді-2022 у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).