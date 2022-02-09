Бык из РФ: россиянин оскандалился на Олимпиаде, боднув соперника головой (видео)

Зидана удалили, Слепышева - нет / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый же матч мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине между командами РОК и Швейцарии (1:0) отметился скандалом.

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В конце второго периода автор заброшенной шайбы РОК Антон Слепышев подъехал в швейцарскому защитнику Яннику Веберу и боднул того головой. Это произошло после остановки игры.

Слепышев должен был получить удаление до конца матча – это предусмотрено регламентом Международной федерации хоккея

Такое наказание требовал для Слепышева главный тренер Швейцарии Патрик Фишер.

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Однако судьи закрыли глаза на поведение Слепышева, дав тому всего лишь четыре минуты штрафного времени.

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Напомним, 16 лет назад за аналогичное нарушение в финале чемпионата мира по футболу был удален француз Зинедин Зидан, боднувший итальянца Марко Матерацци.

Отметим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).