Пляшка вщент! Футболісти влаштували потужну бійку в Грузії (відео)

Воротар невдало викинув пляшку, що і спровокувало масову бійку / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч другого дивізіону чемпіонату Грузії з футболу завершився грандіозною бійкою. Пристрасті вирували у поєдинку між командами Іверія – Глдані. Раніше поєдинок юнацьких команд Інтера та Маріуполя не дограли через бійку, яку затіяли батьки футболістів.

Здавалося, гарячі південні хлопці трохи поштовхаються та заспокояться. Але тут втрутився нещасний випадок.

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Уболівальники кинули скляною пляшкою у гравця гостей, але схибили. Зрештою вона залишилася лежати на полі.

Голкіпер Глдані схопив пляшку і спробував викинути її на трибуну. Але зробив це настільки невдало, що пляшка прилетіла точно в голову футболістові Іверії. І розбилася вщент.

Тут пристрасті закипіли настільки, що рефері довелося зупинити матч і відвести команди в роздягальні.

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З'ясувалося, що серйозно постраждав 17-річний футболіст Сандро Хачідзе.

"Пацієнт надійшов із закритою черепно-мозковою травмою, надано першу допомогу, проведено обстеження. Він поміщений у стаціонар для подальшого спостереження", – цитує лікаря "Ехо Кавказу".

Нагадаємо, про забавний конфлікт стався ув матчі університетських команд у США. Футболіст спровокував бійку, але й сам у ній найбільше постраждав.