Буряти без мізків і туалету. Легендарний тренер жорстко висловився про рашистів

Микола Павлов різко засудив російських загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Патріарх тренерського цеху України Микола Павлов за свою кар'єру пропрацював із багатьма клубами України. Для нього стало шоком повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

До речі, нещодавно Микола Павлов пояснив, де потрібно проводити чемпіонат України.

Реклама

67-річний фахівець досі не може зрозуміти мотивації російських солдатів, які прийшли на нашу землю. Тим більше, коли в агресії беруть участь малі народи Росії, які самі живуть у злиднях.

"Вони прийшли сюди, але хто їх кликав? Вони що, навели тут лад? Вони зруйнували все, що ми будували. Ці буряти... У них мізків взагалі немає, показують, що навіть туалетів вони не мають.

Буряти та чеченці влаштували перестрілку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Також знаменитий тренер заявив, що вірив в українську армію, коли загарбники оточили Київ.

Реклама

"Мені вже за 60, і я міг спокійно поїхати, тим паче було куди. Через два-три дні було багато дзвінків від колишніх футболістів, вони казали: "Ми із задоволенням вас приймемо". Але я вирішив залишитися. У мене була впевненість, що ворог не зможе взяти Київ. Я був певен, що наш народ згуртується як ніколи. У 2014 році такого не було", – сказав Павлов в інтерв'ю каналу Футбол 1.

Микола Павлов / Фото: Металіст 1925

Нагадаємо, в якості тренера київського Динамо Микола Павлов завоював золоті медалі сезону 1994/95. На чолі Дніпра ставав срібним призером чемпіонату України 1992/93, та бронзовим у 1992 році.

З полтавською Ворсклою Микола Павлов вигравав Кубок України 2008/09. У 1992 та 1994 роках виконував обов'язки головного тренера збірної України.