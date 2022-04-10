Бурхливий шквал овацій на канадському льоду. Українець підняв на ноги арену Монреаля

Канадці стоячи аплодували українцю / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram handei_oleh_

Український шорт-трекіст Олег Гандей, який виступав на олімпіаді Пекін-2022, зміг поїхати на чемпіонат світу з шорт-треку до Канади. Ще перед олімпійськими іграми український спортсмен сміливо висловлювався про відносини з росіянами.

/ Фото: Instagram handei_oleh_

Реклама

Тепер же Гандей став одним із трьох представників України на мундіалі з шорт-треку, який проходить у місті Монреаль. І єдиним серед чоловіків. Українська команда з шорт-треку після вторгнення Росії змогла виїхати до Польщі, де провела підготовку до змагань.

/ Фото: Instagram handei_oleh_

Вже у Канаді Гандей показав для себе найкращий результат у кар'єрі на чемпіонатах світу. Українець зміг пройти першу стадію, показавши другий результат у забігу. Але пробитися до фіналу не вдалося.

Реклама

Попри невдачу у півфіналі, Олегу Гандею цей забіг має запам'ятатись на все життя. Уболівальники на арені в Монреалі після завершення виступу влаштували українцю неймовірний перформанс з оплесків та овацій. Так канадці підтримали всю Україну, яка страждає через повномасштабний наступ Росії.

Ще один показовий перформанс влаштували у Греції. На згадку про загиблих дітей на благодійному матчі Шахтаря та Олімпіакоса влаштували спеціальний сектор, де за поєдинком спостерігали 176 іграшок.