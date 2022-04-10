Бурный шквал оваций на канадском льду. Украинец поднял на ноги арену Монреаля

Канадцы стоя аплодировала украинцу / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram handei_oleh_

Украинский шорт-трекист Олег Гандей, который выступал на олимпиаде Пекин-2022, смог поехать на чемпионат мира по шорт-треку в Канаду. Еще перед олимпийскими играми украинский спортсмен смело высказывался об отношениях с россиянами.

/ Фото: Instagram handei_oleh_

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Теперь же Гандей стал одним из трех представителей Украины на мундиале по шорт-треку, который проходит в городе Монреаль. И единственным среди мужчин. Украинская команда по шорт-треку после вторжения России смогла выехать в Польшу и там провела подготовку к соревнованиям.

/ Фото: Instagram handei_oleh_

Уже в Канаде Гандей показал для себя лучший результат в карьере на чемпионатах мира. Украинец смог пройти первую стадию, показав второй результат в забеге. Но пробиться в финал не удалось.

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Несмотря на неудачу в полуфинале, Олегу Гандею этот забег запомнится на всю жизнь. Болельщики на арене в Монреале после завершения выступления устроили украинцу невероятный перформанс из аплодисментов и оваций. Так канадцы поддержали всю Украину, которая страдает из-за полномасштабного наступления России.

Еще один показательный перформанс устроили в Греции. В память погибших детей на благотворительном матче Шахтера и Олимпиакоса устроили специальный сектор, где за поединком наблюдали 176 игрушек.