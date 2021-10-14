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Бунт в США: гімнастки вимагають розігнати Олімпійський комітет

Любомир Луканюк
14 жовтня, 10:19
Легендарна гімнастка Сімона Байлс очолила рух спортсменів в США, які вимагають звільнити керівництво НОК після викриття насильника Ларрі Нассара

Байлс впевнена, що в НОК США знали про вину Нассара

Зірки американської спортивної гімнастики на чолі з чотириразовою олімпійською чемпіонкою Сімоною Байлс звернулися до Конгресу США з відкритим листом, в якому вимагають розігнати керівництво національного Олімпійського комітету.

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На думку спортсменок, керівництво НОК проявило недбалість у справі розслідувань злочинів лікаря гімнастичної збірної країни Ларрі Нассара, який під виглядом терапевтичної допомоги протягом десятиліть ґвалтував і розбещував неповнолітніх спортсменок.

Гімнастки впевнені, що Олімпійський комітет США знав про діяльність Нассара з 2015 року, але не вжив жодних зусиль для того, щоб її припинити, до тих пір, поки не розгорівся скандал у ЗМІ.

"Багато функціонерів, які винні в халатності, все ще займають ключові пости в НОК", – йдеться в листі.

Жертвами злочинів Нассара оголосили себе більше сотні жінок, лікар отримав майже 200 років в'язниці, а керівництво гімнастичної федерації і ряд провідних тренерів пішли у відставку.

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При цьому втручання держави в діяльність НОК категорично не вітається Міжнародним олімпійським комітетом і може привести до дискваліфікації збірних США на Олімпіадах, повідомляє СЕ.

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