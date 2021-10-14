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Десна --
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Ингулец --
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Шахтер --
23 октября 19:30
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Бунт в США: гимнастки требуют разогнать Олимпийский комитет

Любомир Луканюк
14 октября, 10:19
Легендарная гимнастка Симона Байлз возглавила движение спортсменов в США, которые требуют уволить руководство НОК после разоблачения насильника Ларри Нассара

Байлз уверена, что в НОК США знали и вине Нассара

Звезды американской спортивной гимнастики во главе с четырехкратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз обратились к Конгрессу США с открытым письмом, в котором требуют разогнать руководство национального Олимпийского комитета.

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По мнению спортсменок, руководство НОК проявило халатность в деле расследований преступлений врача гимнастической сборной страны Ларри Нассара, который под видом терапевтической помощи на протяжении десятилетий насиловал и развращал несовершеннолетних спортсменок.

Гимнастки уверены, что Олимпийский комитет США знал о деятельности Нассара с 2015 года, но не предпринял никаких усилий для того, чтобы ее пресечь, до тех пор, пока не разгорелся скандал в СМИ.

"Многие функционеры, виновные в халатности, все еще занимают ключевые посты в НОК", – говорится в письме.

Жертвами злодеяний Нассара объявили себя более сотни женщин, врач получил почти 200 лет тюрьмы, а руководство гимнастической федерации и ряд ведущих тренеров ушли в отставку.

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При этом вмешательство государства в деятельность НОК категорически не приветствуется Международным олимпийским комитетом и может привести к дисквалификации сборных США на Олимпиадах, сообщает СЭ.

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