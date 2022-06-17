Букмекери назвали фаворита у битві Динамо та Фенербахче у Лізі чемпіонів

Команди Мірчі Луческу та Жорже Жезуша воюють у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Позавчора Динамо дізналося про першого суперника в єврокубках. У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київська команда зіграє з Фенербахче. Матчі пройдуть 19/20 та 26/27 липня.

Тим часом букмекери опублікували перші котирування на результат дуелі. На їхню думку, фаворитом на вихід у 3 кваліфікаційний раунд є Фенербахче.

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Коефіцієнт на турків складає 1.70, тоді як на підопічних Мірчі Луческу – 2.15. У відсотковому співвідношенні – 56% на 44%. При цьому на перший матч (номінально "домашній" для Динамо) ставки на перемогу рівні 2.60, на нічию – 3.50.

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Зазначимо, що Динамо та Фенербахче зіграли у своїй історії чотири поєдинки і турки не здобули жодної перемоги – 2 нічиї та 2 перемоги киян. Саме ж Динамо зіграло аж 20 поєдинків проти клубів із Туреччини, здобувши 12 перемог, 5 нічиїх та три поразки.

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До речі, свого першого суперника дізналася і про Ворскла. У Лізі Конференцій полтавці змагатимуться з клубом АІК зі Швеції. Поєдинки відбудуться 21 та 28 липня.