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Солодкі "канарки" з новим тренером. Знайомимося з Фенербахче – суперником Динамо у ЛЧ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 червня, 18:37
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Турецький віце-чемпіон досі ніколи не обігравав киян у Лізі чемпіонів. Представляємо короткий огляд першого опонента Динамо в єврокубках
Фенербахче протистоятиме Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Фенербахче протистоятиме Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні УЄФА провів жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де визначився суперник київського Динамо. Підопічні Мірчі Луческу мають битися з турецьким Фенербахче.

Стамбульська команда є грандом турецького футболу та частим гостем у єврокубках. Пропонуємо вам коротко ознайомитися з тим, що являє собою майбутній суперник киян.

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ІСТОРІЯ

"Канарки" є одним із трьох стамбульських "китів" турецького футболу поряд з Галатасараєм та Бешикташем. На трьох ці клуби виграли 86% усіх чемпіонств.

Фенербахче йде у цьому рейтингу на другому місці. У "жовто-синіх" 19 золотих медалей, що на три менше, ніж у Галатасарая (22). Бешикташ ставав чемпіоном 16 разів.

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При цьому Фенербахче не може стати чемпіоном з 2014 року, чотири рази за цей час фінішувавши другим. Так було і минулого сезону, команда майже без шансів програла золото Трабзонспору.

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Також команда з азіатської частини Стамбула вигравала шість Кубків та дев'ять Суперкубків країни. За цими показниками "канарки" поступаються обом принциповим суперникам.

ЄВРОКУБКИ

На міжнародній арені Фенербахче не вигравав жодного трофея. Найкращий показник у Лізі чемпіонів команді підкорився у сезоні 2007-2008. Тоді команда Зіко дійшла до чвертьфіналу та навіть здолала там Челсі вдома (2:1). Проте поразка 0:2 у Лондоні залишила не дозволила стамбульцям пройти далі.

Fenerbahçe Futbol Arşivi: 2007-08'de Lig

Щодо Ліги Європи, то там "фенер" разок дійшов до півфіналу. Було це у сезоні 2012-2013. Підопічні Айкута Коджамана пройшли на своєму шляху Марсель, Боруссію М і Лаціо, проте за крок до фіналу не впоралися з Бенфікою (1:0, 1:3).

НИНІШНІ ЛІДЕРИ ТА ТРЕНЕР

Склад Фенербахче не сяє яскравими прізвищами, однак у ньому є "зірки з минулого". Наприклад, чемпіон світу-2014 Месут Озіл, який забив 8 голів минулого сезону. Щоправда, схоже, що хавбек покине клуб цього літа.

This decision is final!' – Ozil says he will finish career at 'childhood love' Fenerbahce | Goal.com US

Також за "канарок" виступає найкращий бомбардир збірної Еквадору Енер Валенсія, угорський захисник Аттіла Салаї, переможець ЛЧ у складі Баварії Луїс Густаво та словенський гравець Міха Зайц. До речі, повернеться з оренди в Халл Сіті й екс-футболіст Зорі Аллах'яр Сайядманеш.

Benfica pay exit-clause – Jorge Jesus returns after successful spell at Flamengo | Transfermarkt

Крім того, влітку турки змінили тренера, запросивши іменитого Жорже Жезуша. Португалець тричі приводив до чемпіонства Бенфіка, виводив її у два фінали ЛЕ. А недавній вояж до Бразилії дозволив йому привести Фламенго до перемоги в Копа Лібертадорес (південноамериканський аналог Ліги чемпіонів).

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧ

Динамо та Фенербахче перетиналися двічі, відігравши 4 поєдинки. 2006 року кияни пройшли турків у 3 квал. раунді ЛЧ (2:2, 3:1). А за два роки команди зійшлися в групі ЛЧ (разом з Арсеналом та Порту).

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Тоді Динамо також взяло 4 очки у "канарків" (0:0, 1:0), що дозволило киянам пройти в Кубок УЄФА і дійти до півфіналу. А Фенербахче залишився четвертим.

Fenerbahçe under pressure for Arsenal visit | UEFA Champions League | UEFA.com

ФЕНЕРБАХЧЕ ПРОТИ УКРАЇНИ

Усього ж "жовто-сині" провели вісім матчів проти наших клубів (4 – проти Динамо та по два проти Шахтаря та Зорі). У них турки здобули лише одну перемогу (2:0 над луганчанами), тричі зіграли внічию та тричі програли.

ДИНАМО ПРОТИ ТУРЕЧЧИНИ

Кияни ж зіграли аж 20 поєдинків проти клубів із Туреччини. Крім Фенербахче, суперниками "біло-синіх" були Бешикташ, Трабзонспор та Бурсаспор. У цих іграх кияни здобули 12 перемог, 5 нічиїх та три поразки.

Dynamo to face Fenerbahce in the Champions League qualification – FC Dynamo Kyiv official website

КОЛИ МАТЧІ

Динамо та Фенербахче воюють у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2022-2023 наприкінці липня. Зустріч на номінальному домашньому для киян стадіоні проходитиме 19-20 липня, тоді як гра у Стамбулі намічена на 26-27 липня.

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