Наче я померла. Дружина Усика хоче у підвали Києва

Катерина Усик готова ховатися від бомб у підвалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина Олександра Усика зізналася, що дуже хоче додому. Нещодавно вона показувала, як прибирають її будинок після окупантів. А зараз Катерина розповіла, яку відчуває порожнеча через війну.

"Протягом трьох місяців відчуття, ніби я померла! Щодня ти не живеш, а існуєш. Абсолютно не важливо, де ти перебуваєш, ти просто... Спостерігаєш горе, смерть людей, відчуваєш абсолютну порожнечу!

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Я завжди любила Україну, якщо чесно, не думала так сильно! Багато разів у мирний час було море пропозицій переїзду до будь-якої країни, яку я хочу! Але ні... Я чекаю на момент, день, коли у мене буде можливість повернутися додому!

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Напевно, якби я не мала трьох чудових дітей, я залишилася б! Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи у підвалі, ніж зараз, перебуваючи у безпечному місці! Я знаю, так у багатьох! Краще, ніж удома, місця немає!" – написала Катерина у Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими військами. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.