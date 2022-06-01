1 червня 19:00
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Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
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Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
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Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Наче я померла. Дружина Усика хоче у підвали Києва

Олексій Андрейцев
1 червня, 09:16
Катерина Усик зізналася, що їй уже набридло сидіти у безпечному місці за кордоном і вона хоче повернутися до України

Катерина Усик готова ховатися від бомб у підвалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина Олександра Усика зізналася, що дуже хоче додому. Нещодавно вона показувала, як прибирають її будинок після окупантів. А зараз Катерина розповіла, яку відчуває порожнеча через війну.

"Протягом трьох місяців відчуття, ніби я померла! Щодня ти не живеш, а існуєш. Абсолютно не важливо, де ти перебуваєш, ти просто... Спостерігаєш горе, смерть людей, відчуваєш абсолютну порожнечу!

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Я завжди любила Україну, якщо чесно, не думала так сильно! Багато разів у мирний час було море пропозицій переїзду до будь-якої країни, яку я хочу! Але ні... Я чекаю на момент, день, коли у мене буде можливість повернутися додому!

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Напевно, якби я не мала трьох чудових дітей, я залишилася б! Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи у підвалі, ніж зараз, перебуваючи у безпечному місці! Я знаю, так у багатьох! Краще, ніж удома, місця немає!" – написала Катерина у Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими військами. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.

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