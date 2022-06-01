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Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
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Франция --
10 июня 21:45
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Хорватия --
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Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Будто я умерла. Жена Усика хочет в подвалы Киева

Алексей Андрейцев
1 июня, 09:16
Екатерина Усик призналась, что ей уже надоело сидеть в безопасном места за границей и она хочет вернуться в Украину

Екатерина Усик готова прятаться от бомб в подвале / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Жена Александра Усика призналась, что очень хочет домой. Недавно она показывала, как убирают ее дом после оккупантов. А сейчас Екатерина рассказала, какую чувствует пустоту из-за войны.

"На протяжении трех месяцев ощущение, будто я умерла! Каждый день ты не живешь, а существуешь. Абсолютно не важно, где ты находишься, ты просто... Наблюдаешь горе, смерти людей, чувствуешь абсолютную пустоту!

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Я всегда любила Украину, если честно, не думала, что так сильно! Много раз в мирное время было море предложений переезда в любую страну, какую я хочу! Но нет... Я жду момент, день, когда у меня будет возможность вернуться домой!

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Наверное, если бы у меня не было троих замечательных детей, я осталась бы! Мне в Киеве было гораздо легче, находясь в подвале, чем сейчас, находясь в безопасном месте! Я знаю, так у многих! Лучше, чем дома, места нет!" – написала Екатерина в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик и его семья стали жертвами оккупации российскими войсками. Имущество украинского боксера превратили во вспаханный огород, о чем рассказала Екатерина Усик.

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