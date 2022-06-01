Будто я умерла. Жена Усика хочет в подвалы Киева

Екатерина Усик готова прятаться от бомб в подвале / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Жена Александра Усика призналась, что очень хочет домой. Недавно она показывала, как убирают ее дом после оккупантов. А сейчас Екатерина рассказала, какую чувствует пустоту из-за войны.

"На протяжении трех месяцев ощущение, будто я умерла! Каждый день ты не живешь, а существуешь. Абсолютно не важно, где ты находишься, ты просто... Наблюдаешь горе, смерти людей, чувствуешь абсолютную пустоту!

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Я всегда любила Украину, если честно, не думала, что так сильно! Много раз в мирное время было море предложений переезда в любую страну, какую я хочу! Но нет... Я жду момент, день, когда у меня будет возможность вернуться домой!

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Наверное, если бы у меня не было троих замечательных детей, я осталась бы! Мне в Киеве было гораздо легче, находясь в подвале, чем сейчас, находясь в безопасном месте! Я знаю, так у многих! Лучше, чем дома, места нет!" – написала Екатерина в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик и его семья стали жертвами оккупации российскими войсками. Имущество украинского боксера превратили во вспаханный огород, о чем рассказала Екатерина Усик.