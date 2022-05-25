Буде топ-поєдинок. Берінчик боротиметься за чемпіонські титули світового боксу

Денис Берінчик отримає шанс повернутися до боксу / Фото: Колаж: Сьогодні

Срібний призер Олімпійських ігор Денис Берінчик з перших днів війни змінив боксерські рукавички на зброю і став на захист своєї Батьківщини. Після відступу рашистських військ від Києва, уславлений український боксер продовжив допомагати ЗСУ як волонтер.

Незважаючи на військову агресію Росії, Берінчик не планує завершувати кар'єру. Промоутер Олександр Красюк готує для чемпіона WBO International у легкій вазі цікавий варіант поборотися за найвищі титули у світовому боксі.

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"Він в Києві, в Україні. Він працює, допомагає хлопцям, людям. Гуманітарно, з вояками. Людина працює за покликом серця. Чесно кажучи, зараз ми об’єктивно розуміємо, що бокс в Україні на період війни відкладається. Тому моє завдання зараз докласти таких зусиль, щоб Берінчик отримав те, на що заслуговує. Тобто, попри те, що зараз в Україні такі складні часи, щоб Берінчик отримав свій шанс битися за найвищі титули світового боксу. Я цим займаюся, в мене є ідея з цього приводу. Я, чесно кажучи, навіть з цього приводу не інформував Дениса. Кілька днів тому я спілкувався з президентом WBO, ми обмінялися декількома смс-ками. У мене виникла ідея, що ми можемо зробити, і зараз ми спробуємо над нею попрацювати.

Берінчик за очками виграв у Чанієва

Бо скільки років бути боксером, час спливає, повернутися, якщо пройде рік-два, буде дуже складно, якщо не неможливо. Тому важливо сконцентруватись на цьому моменті і докласти максимальних зусиль, аби дати Берінчику можливість пострілу з плацдарму. Це поки не перемовини ведуться. А зараз я відпрацьовую можливість таких перемовин. Я хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився чи за претендентський, чи за чемпіонський пояс", – сказав Красюк в інтерв'ю XSPORT.

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Зазначимо, що свій останній поєдинок на профі-рингу Денис Берінчик провів 18 грудня 2021 року у Броварах. Переміг за очками росіянина Ісу Чанієва. Усього провів 16 боїв та всі виграв.

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На даний момент українець займає 21-й рядок у рейтингу представників легкого дивізіону від BoxRec.