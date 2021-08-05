Буде ще одна медаль! Анжеліка Терлюга вийшла в півфінал Олімпіади

Українська каратистка Анжеліка Терлюга гарантувала собі як мінімум бронзову медаль Олімпіади в Токіо. Українка вийшла в півфінал на своїх дебютних Іграх!

/ Фото: Reuters

Півфіналісти олімпійського турніру визначалися за підсумками групового раунду, де каратисткам потрібно було провести по чотири поєдинки.

У першій сутичці Терлюга здолала єгиптянку Радвіл Сайед – 1:0.

Потім українка видала важкий поєдинок проти Молдіри Жангбирбаєвої з Казахстану – 4:4.

У третьому поєдинку українка взяла час на відпочинок і розійшлася миром з Беттиною Планк – 0:0.

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А потім Анжеліка кинула всі сили на четверту сутичку і здобула яскраву перемогу над японкою Міхо Міяхара – 4:0.

Терлюга вийшла в півфінал з першого місця в групі і вже гарантувала Україні як мінімум бронзу. Півфінальні поєдинки відбудуться сьогодні, початок – після 14:22 по Києву.

За вихід у фінал українка посперечається з Вень Цзи-Юнь з Тайваню. Фінал заплановано на 14:50.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.