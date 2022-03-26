Боротиметься за золото! Гравець збірної України перебрався до Польщі (відео)

Владислав Кочергін - гравець Ракува

Війна Росії проти України на паузу поставила наш футбол. Чемпіонат припинено, а відбіркову гру до ЧС-2022 проти Шотландії перенесли на червень.

Тим часом футболісти залишилися без роботи. Хтось захищає країну в теробороні чи ЗСУ, а хтось підтримує форму закордоном та шукає собі клуб.

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Так, визначився зі своїм майбутнім хавбеком Зорі Владислав Кочергін. Його контракт із луганчанами спливає цього літа, тому українець на правах вільного агента підписав контракт із польським Ракувом.

Договір із 25-річним гравцем діятиме до 2025 року. При цьому Кочергін може дебютувати за клуб уже у квітні, адже ФІФА дозволила гравцям із УПЛ підписувати тимчасові контракти з іншими клубами до 30 червня 2022 року.

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"Я дуже радий бути тут, мене так тепло зустріли. Я хочу відновити тренування, щоб моя гра якнайшвидше допомогла команді. Пишаюся тим, що гратиму в Польщі, дякую всім полякам за допомогу Україні".

Кочергін є вихованцем Дніпра, з якого у 2017 році перейшов до Зорі. За луганську команду Владислав відіграв 124 матчі, забивши 23 голи. Також у вересні минулого року хавбек дебютував за збірну України – у спарингу проти чехів.

За 8 турів до фінішу Ракув йде на другому місці у чемпіонаті Польщі. Команда виборює чемпіонство, відстаючи від лідера в особі Погоні на один бал.