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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Британці підтримали Україну: фани Ліверпуля розгорнули жовто-синій прапор на матчі АПЛ

Сергій Шаховець
20 лютого, 08:43
Уболівальники Ліверпуля провели акцію підтримки української держави на тлі загрози російської агресії

Прапор України на матчі АПЛ / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Весь світ стурбований загостренням ситуації довкола України. В знак підтримки нашої держави, британські вболівальники розгорнули прапор України на трибунах легендарного стадіону "Енфілд" під час матчу проти Норвіча.

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Фотографію з жовто-синім прапором розмістила на своїй сторінці Facebook телеведуча Марічка Падалко. Журналістка зазначила, що фото їй надіслав Імран Гурбін, який гостював у неї у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

Додамо, що Ліверпуль здобув перемогу над Норвічем (3:1). Голи у мерсисайдців забивали Садіо Мане, Мохаммед Салах та Луїс Діас.

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Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.