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Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Британцы поддержали Украину: фаны Ливерпуля развернули желто-синий флаг на матче АПЛ

Сергей Шаховец
20 февраля, 08:43
Болельщики Ливерпуля провели акцию поддержки украинского государства на фоне угрозы российской агрессии

Флаг Украины на матче АПЛ / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Весь мир обеспокоен обострением ситуации вокруг Украины. В знак поддержки нашего государства, британские болельщики развернули флаг Украины на трибунах легендарного стадиона "Энфилд" во время матча против Норвича.

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Фотографию с желто-синим флагом разместила на своей странице в Facebook телеведущая Маричка Падалко. Журналистка отметила, что фото ей прислал Имран Гурбин, который гостил у нее в Киеве во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.

Добавим, что Ливерпуль одержал победу над Норвичем (3:1). Голы у мерсисайдцев забивали Садио Мане, Мохаммед Салах и Луис Диас.

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Угроза со стороны России

  • Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
  • В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.