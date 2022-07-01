Діамант Шахтаря гратиме у Серії А

Маркос Антоніо гратиме у Серії А / Фото: Колаж: Сьогодні

Донецький Шахтар офіційно оголосив про трансфер свого провідного хавбека Маркоса Антоніо до римського Лаціо.

Бразилець виступав у складі "гірників" із січня 2019 року. За цей період він провів 102 матчі у всіх турнірах та забив 9 м'ячів. Разом із Шахтарем Маркос Антоніо двічі ставав чемпіоном України (2019, 2020), здобув Кубок України (2019) та Суперкубок України (2021).

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Контракт із "орлами" діятиме до 30 червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt сума трансферу склала 7,5 млн євро.

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Зазначимо, що у 2019 році "гірники" заплатили за перехід Маркоса Антоніо португальському Ешторілу 3,5 млн. євро.

Раніше ми повідомляли, що бразильський Атлетико Мінейро орендував у Шахтаря атакуючого хавбека Педріньйо. Термін договору діятиме до літа 2023 року.