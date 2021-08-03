Бразильська магія в Бельгії! Шахтар вириває перемогу у Генка в Лізі чемпіонів (відео)

Донеччани пропустили перед перервою, проте голи Тете та Алана Патріка в другому таймі принесли Де Дзербі перший тріумф в головному турнірі Європи

Шахтар вириває перемогу у Генка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні для України стартував новий сезон в Лізі чемпіонів. Переможець УПЛ Динамо почне боротьбу відразу з групової стадії. А ось Шахтарю потрібно ще пройти дві стадії відбору.

Суперником команди Де Дзербі в третьому раунді кваліфікації став бельгійський Генк. Символічно, що одне з прізвиськ колишньої команди Руслана Малиновського – "шахтарі".

Команда Йона ван дер Брома відмінно фінішувала в минулому сезоні, ледь не вирвавши чемпіонство у Брюгге у, здавалося б, безнадійній ситуації. Однак нинішній сезон Генк почав відверто невдало – одна нічия і дві поразки.

Шахтар же стартував в УПЛ з двох перемог – над Інгульцем і Львовом. Втім, сила цих команд явно далеко від рівня Ліги чемпіонів. Проти Генка де Дзербі обрав інший склад, залишивши в запасі Корнієнка, Степаненка та Ісмаїлі.

Генк запропонував гостям гру на зустрічних курсах, причому з великою кількістю фолів в центрі поля. Багато в чому через таку жорсткість травмувався Соломон і вже в перерві змушений був залишити поле.

До цього моменту донеччани вже поступалися в рахунку. Іто Дзюня навісив в центр, де Вітао і Марлон не встежили за Онуачу. Пол легко вразив ворота Трубіна.

У другому таймі "гірники" заграли активніше завдяки замінам від Де Дзербі. В середині тайму Шахтар таки дотиснув Генк. Муньос по-дурному сфолив на Педріньо у своєму майданчику і Тете виявився точний з пенальті.

У кінцівці зустрічі команди обмінювалися гострими моментами і прагнули вирвати перемогу. І тут позначилася свіжість гравців гостей, які вийшли на заміну. Марлос красиво закинув на Ісмаїлі і бразилець покотив на вільного Алана Патріка, якому залишалося розстріляти майже порожні ворота.

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Генк цілком міг відігратися в останні хвилини, однак Шахтар підстрахував Анатолій Трубін. Як підсумок, Роберто Де Дзербі здобуває перемогу над Генком у своєму першому поєдинку в Лізі чемпіонів.

На вихідних донеччан чекає домашня гра з Олександрією в УПЛ. Матч-відповідь з Генком відбудеться наступного вівторка, 10 серпня, на НСК Олімпійський.

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Нагадаємо, що правило голів на виїзді в Лізі чемпіонів не діє, тому донеччанам потрібно не програти бельгійцям. Переможець цієї пари в раунді плей-офф зіграє зі Спартою або Монако. До слова, сьогоднішній поєдинок цих команд в Чехії завершився впевненою перемогою монегасків з рахунком 2:0.

Генк – Шахтар 1:2

Голи: Онуачу, 39 – Тете, 63 (пен.), Алан Патрік, 81

Генк: Вандервордт – Муньос, Садік, Лукумі, Артеага – Хайнен, Трезор (Торстведт, 67), Грошовскі (Ейтінг, 83) – Бонгонда – Онуачу (Дессерс, 82), Дзюня.

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко (Марлос, 64) – Майкон, Маркос Антоніо (Степаненко, 73) – Соломон (Алан Патрік, 46), Педріньо, Тете (Ісмаїлі, 64) – Траоре (Дентіньо, 86).

Попередження: Муньос, Торстведт – Педріньо, Марлон, Майкон.