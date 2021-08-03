Бразильская магия в Бельгии! Шахтер вырывает победу у Генка в Лиге чемпионов (видео)

Дончане пропустили перед перерывом, однако голы Тете и Алана Патрика во втором тайме принесли Де Дзерби первый триумф в главном турнире Европы

Шахтер вырывает победу у Генка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня для Украины стартовал новый сезон в Лиге чемпионов. Победитель УПЛ Динамо начнет борьбу сразу с групповой стадии. А вот Шахтеру нужно еще пройти две стадии отбора.

Соперником команды Де Дзерби в третьем раунде квалификации стал бельгийский Генк. Символично, что одно из прозвищ бывшей команды Руслана Малиновского – "шахтеры".

Команда Йона ван дер Брома отлично финишировала в прошлом сезоне, едва не вырвав чемпионство у Брюгге в, казалось бы, безнадежной ситуации. Однако нынешний сезон Генк начал откровенно неудачно – одна ничья и два поражения.

Шахтер же начал сезон в УПЛ с двух побед – над Ингульцом и Львовом. Впрочем, сила этих команд явно далеко от уровня Лиги чемпионов. Против Генка Де Дзерби выбрал другой состав, оставив в запасе Корниенко, Степаненко и Исмаили.

Генк предложил гостям игру на встречных курсах, причем с обилием фолов в центре поля. Во многом из-за такой жесткой игры травмировался Соломон и уже в перерыве вынужден был покинуть поле.

К этому моменту дончане уже уступали в счете. Ито Дзюня навесил в центр, где Витао и Марлон не уследили за Онуачу. Пол легко поразил ворота Трубина.

Во втором тайме "горняки" заиграли активнее благодаря заменам от Де Дзерби. В середине тайма Шахтер таки додавил Генк. Муньос по-глупому сфолил на Педриньо в своей штрафной и Тете оказался точен с пенальти.

В концовке встречи команды обменивались острыми моментами и стремились вырвать победу. И здесь сказалась свежесть вышедших на замену игроков гостей. Марлос красиво забросил на Исмаили и бразилец покатил на свободного Алана Патрика, которому оставалось расстрелять почти пустые ворота.

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Генк вполне мог отыграться в последние минуты, однако Шахтер подстраховал Анатолий Трубин. Как итог, Роберто Де Дзерби увозит победу из Генка в своем первом поединке в Лиге чемпионов.

На выходных дончан ожидает домашняя игра с Александрией в УПЛ. Ответная встреча с Генком состоится в следующий вторник, 10 августа, на НСК Олимпийский.

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Напомним, что правило выездного гола в Лиге чемпионов не действует, поэтому дончанам нужно не проиграть бельгийцам. Победитель этой пары в раунде плей-офф сразится со Спартой или Монако. К слову, сегодняшний поединок этих команд в Чехии завершился уверенной победой монегасков со счетом 2:0.

Генк – Шахтер 1:2

Гол: Онуачу, 39 – Тете, 63 (пен.), Алан Патрик, 81

Генк: Вандервордт – Муньос, Садик, Лукуми, Артеага – Хайнен, Трезор (Торстведт, 67), Грошовски (Эйтинг, 83) – Бонгонда – Онуачу (Дессерс, 82), Дзюня.

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Марлос, 64) – Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73) – Соломон (Алан Патрик, 46), Педриньо, Тете (Исмаили, 64) – Траоре (Дентиньо, 86).

Предупреждения: Муньос, Торстведт – Педриньо, Марлон, Майкон.