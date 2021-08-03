Бразилія та Іспанія поборються за футбольне "золото"

Збірні Бразилії та Іспанії розіграють "золото" Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters
У фіналі футбольного турніру Олімпійських ігор у Токіо зіграють збірні Бразилії та Іспанії. Сьогодні були зіграні два півфінальні матчі: Бразилія обіграла Мексику по пенальті 4:1, а Іспанія в овертаймі здолала Японію 1:0.
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Гравці збірної Бразилії святкують вихід у фінал Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters
Першу путівку в фінал розіграли Бразилія і Мексика. "Чарівники м'яча" в непростому поєдинку обіграли Мексику і вийшли у фінал футбольного турніру на Олімпіаді-2020 у Токіо.
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У додатковий час суперники не стали ризикували, сподіваючись зловити удачу в серії пенальті. Вдалішими були бразильці, які реалізували всі свої спроби. На голи Дані Алвеса, Мартінеллі, Гімараєша і Рейніера Мексика відповіла точним ударом Родрігеса.
Голкіпер збірної Бразилії Сантос / Фото: Reuters
За другу путівку у фінал боролися збірні Іспанії та Японії. Іспанці в додатковий час зуміли дотиснути господарів Олімпіади, гол на свій рахунок записав хавбек Реала Марко Асенсіо.
Герой півфінального матчу Іспанія – Японія Марко Асенсіо / Фото: Reuters
Фінальний матч відбудеться 7 серпня о 14:00 за київським часом.
У матчі за бронзові медалі 6 серпня зустрінуться збірні Японії та Мексики.
Збірна Бразилії вигравала золоті медалі Олімпіади-2016 року в Ріо-де-Жанейро, де вона здолала збірну Німеччини по пенальті з рахунком 5:4. Іспанці також ставали чемпіонами олімпійського футбольного турніру у себе вдома. На Іграх 1992 року в Барселоні вони обіграли Польщу з рахунком 3:2.
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