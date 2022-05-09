Бразилія та Аргентина зіграють найбезглуздіший матч в історії

Мессі і Неймар намагалися розібратися в скандалі

Збірні Бразилії та Аргентини мають зіграти відбірковий матч ЧС-2022 вже після жеребкування турніру. Так вирішив апеляційний комітет ФІФА.

Матч проходив 5 вересня 2021 року в Сан-Паулу, але тривав всього кілька хвилин. Його зупинила місцева поліція, яка вийшла на поле заарештувати чотирьох аргентинців – Буендію, Еміліано Мартінеса, Ло Чельсо та Ромеро. Вони прибули до Бразилії з порушенням карантинних вимог, вказавши у документах недостовірні дані.

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Раніше ФІФА вже вирішила, що матч потрібно переграти, але обидві збірні подали апеляцію. Це їм не допомогло. Точну дату матчу буде названо пізніше.

Безглуздість цієї ситуації в тому, що гра абсолютно не має жодного значення. Відбірковий турнір давно завершено, обидві команди вийшли на чемпіонат світу. І навіть отримали суперників.

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Бразилія на груповому етапі зіграє із Сербією, Швейцарією та Камеруном. Аргентина зустрінеться із Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.