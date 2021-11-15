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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Бравісімо!!! Український коментатор емоційно відсвяткував автогол захисника збірної Росії

Павло Василенко
15 листопада, 12:11
14 листопада збірна Росії зазнала поразки від національної команди Хорватії з рахунком 0:1 у гостьовому матчі відбірного турніру до чемпіонату світу 2022 року

Автогол Кудряшова / Фото: Спорт-Экспресс

Через цю поразку російським футболістам не вдалося вийти на ЧС-2022 безпосередньо з першого місця в групі.

Раніше ми писали, що збірна Португалії зазнала сенсаційної поразки у матчі проти Сербії.

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В Україні матч Хорватія – Росія у прямому ефірі транслював телеканал "Футбол 3". Коли Кудряшов зрізав м'яч у власні ворота, український коментатор Роман Тимощук почав емоційно відзначати помилку російського футболіста.

"М'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравісімо!!!" — вигукнув Тимощук.

Зазначимо, що голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту РФ Дмитро Свищев висловив думку про радісну реакцію українського коментатора.

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"На жаль, я не чув жодного коментатора в Росії, який тішився невдачами та помилками українських спортсменів. Більше того, наші коментатори, ЗМІ та вболівальники переживають за Україну", – цитує Свищева Sport24.

За підсумками відбіркового турніру збірна Росія посіла друге місце у групі H та зіграє у стикових матчах за право виходу на чемпіонат світу у Катарі. Хорватія вийшла на турнір із першого місця.