Бравісімо!!! Український коментатор емоційно відсвяткував автогол захисника збірної Росії

Автогол Кудряшова / Фото: Спорт-Экспресс

Через цю поразку російським футболістам не вдалося вийти на ЧС-2022 безпосередньо з першого місця в групі.

Раніше ми писали, що збірна Португалії зазнала сенсаційної поразки у матчі проти Сербії.

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В Україні матч Хорватія – Росія у прямому ефірі транслював телеканал "Футбол 3". Коли Кудряшов зрізав м'яч у власні ворота, український коментатор Роман Тимощук почав емоційно відзначати помилку російського футболіста.

"М'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравісімо!!!" — вигукнув Тимощук.

Зазначимо, що голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту РФ Дмитро Свищев висловив думку про радісну реакцію українського коментатора.

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"На жаль, я не чув жодного коментатора в Росії, який тішився невдачами та помилками українських спортсменів. Більше того, наші коментатори, ЗМІ та вболівальники переживають за Україну", – цитує Свищева Sport24.

За підсумками відбіркового турніру збірна Росія посіла друге місце у групі H та зіграє у стикових матчах за право виходу на чемпіонат світу у Катарі. Хорватія вийшла на турнір із першого місця.