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Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
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Маріуполь --
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12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
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"Братський" сусід у "гості" зайшов: реакція Беленюка на обстріл житлового будинку у Києві

Олександр Трикіша
26 лютого, 10:43
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк дуже точно описав те, що відбувається в Україні

Жан Беленюк відреагував на обстріл будинку у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже третій день Україна відбивається від атак російської армії. РФ стверджує, що не атакує цивільні об'єкти, але сьогодні вранці ціллю агресора став житловий будинок у Києві.

"Братський" сусід у "гості" зайшов! "Миротворчістю" займається! Мирні жителі Києва та інших регіонів тим часом у бомбосховищах! Все, що необхідно знати про "Добросусідські відносини по-російськи"!", – написав Беленюк у Instagram і показав наслідки обстрілу.

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Як ми повідомляли раніше, внаслідок влучення ракети пошкоджено будинок за адресою Лобановського 6-а в Солом'янському районі Києва. Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація, повідомляє ДСНС.

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