"Братський" сусід у "гості" зайшов: реакція Беленюка на обстріл житлового будинку у Києві

Жан Беленюк відреагував на обстріл будинку у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
Вже третій день Україна відбивається від атак російської армії. РФ стверджує, що не атакує цивільні об'єкти, але сьогодні вранці ціллю агресора став житловий будинок у Києві.
"Братський" сусід у "гості" зайшов! "Миротворчістю" займається! Мирні жителі Києва та інших регіонів тим часом у бомбосховищах! Все, що необхідно знати про "Добросусідські відносини по-російськи"!", – написав Беленюк у Instagram і показав наслідки обстрілу.
Як ми повідомляли раніше, внаслідок влучення ракети пошкоджено будинок за адресою Лобановського 6-а в Солом'янському районі Києва. Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація, повідомляє ДСНС.
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